الهلال إلى نهائي كأس الملك بثنائية في أبها

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد أبها ضمن منافسات الدور نصف النهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

الهلال ضد أبها

وبدأت مباراة الهلال ضد أبها المقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وسط محاولات لهز الشباك، قبل أن يطلق سالم الدوسري تسديدة صاروخية من منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الأول في مرمى فارس الجنوب عند الدقيقة 28.

واستمر ضغط لاعبي الزعيم بحثًا عن تسجيل هدف آخر، ونجح الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 47، بعد تلقيه تمريرة عرضية مميزة داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأزرق بنتيجة 2/0.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل اللاعبون الضغط أملًا في تسجيل هدف جديد، إلا أنهم أهدروا الفرص، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم وخطفه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفائز من مباراة الأهلي والنصر التي ستُقام، بعد قليل، لمواجهته في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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