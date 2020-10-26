الهلال جاهز لمباراة أبها

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال استعداداته لمباراته ضد أبها المقرر إقامتها، مساء يوم غد الثلاثاء، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال ضد أبها:

وشرح المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عبر اجتماع مرئي النهج التكتيكي للفريق الأول لكرة القدم، وفرض بعد ذلك عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة.

وتواجد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، هتان باهبري وأمير كردي في العيادة؛ نظرًا لتعرضهما لكدمتين في الركبة، ودخل اللاعبون بعد ذلك في معسكر، استعدادًا لمباراة الهلال ضد أبها المرتقبة.

الزعيم هذا الموسم:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالفوز على العين بهدف دون رد، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية ضد أبها بنتيجة 1/ 1.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن الرائد، الفتح، الفيصلي والشباب أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس.

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