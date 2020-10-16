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الهلال جاهز لمواجهة العين
ضمن منافسات الجولة الأولى

الهلال جاهز لمواجهة العين

2020/10/16
الساعة 10:45 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الهلال جاهز لمواجهة العين غوميز في المران
المواطن - مروة نبيل
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1 الهلال يُنهي استعداداته:
1.1 الزعيم يواجه العين:

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، استعداداته لمباراته ضد نظيره العين في بداية مشواره بمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يُنهي استعداداته:

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم على الجوانب الفنية، حيث اشتمل على تدريبات تكنيكية وتكتيكية، وتطبيق جمل فنية، وذلك وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

وأشار النادي إلى أن نجمه مدالله العليان خضع لجلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، بعد تعرضه لإصابة في وتر القدم، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرباط التالي (اضغط هنا).

 

نادي الهلال
جانب من المران

الزعيم يواجه العين:

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطل الموسم الماضي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد السبت، بمواجهة العين الصاعد حديثًا على إستاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، مساء غدٍ، بمواجهة الشباب ضد أبها على إستاد الأمير فيصل بن فهد، وتُقام 3 مواجهات في اليوم ذاته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نجم نادي الهلال غوميز
غوميز في المران

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