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الهلال عُقدة أبها في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
يسعى لمواصلة انتصاراته خلال مباراة اليوم

الهلال عُقدة أبها في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2020/10/22
الساعة 2:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الهلال عُقدة أبها في دوري محمد بن سلمان للمحترفين جانب من مباراة سابقة
المواطن - مروة نبيل
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1 أبها ضد الهلال
1.1 أبها لا يفوز

تترقب الجماهير مباراة أبها ضد الهلال اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها ضد الهلال

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز مباراة أبها ضد الهلال في افتتاح منافسات الجولة الثانية، وسيلعب التعاون مع النصر، والأهلي مع الوحدة اليوم أيضًا، على أن تُستكمل مواجهات الجولة الجمعة والسبت.

وبدأ الزعيم مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز بهدف دون رد على العين الصاعد حديثًا، فيما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بصعوبة ضد نظيره الشباب بنتيجة 1/0.

أبها والهلال
جانب من مباراة سابقة

أبها لا يفوز

وقبل مباراة أبها ضد الهلال اليوم، لعب الفريقان 4 مواجهات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح الفريق الأبهاوي في تحقيق أي نتيجة إيجابية، حيث نجح الزعيم في الفوز بجميع المواجهات السابقة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لكسر العُقدة خلال مباراة اليوم، وتحقيق فوزه الأول ضد الزعيم في الدوري السعودي للمحترفين، فيما يطمح الأزرق لمواصلة سلسلة انتصاراته وحصد نقاط المواجهة.


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