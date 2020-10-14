الهلال والنصر والأهلي والوحدة بانتظار قرار هام خلال 5 أيام

قبل أيام، كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن تنبيه مهم أرسلته وزارة الرياضة لأندية الهلال والنصر والأهلي والوحدة، التي تشارك في نسخة 2021 من دوري أبطال آسيا.
وقال الفراج: إن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، طالب الأندية الأربعة بغلق كافة القضايا الخاصة مع سداد كافة الالتزامات المالية قبل نهاية الأسبوع الحالي وإلا فإن رئيس النادي ومجلس إدارته سيضطرون لدفعها من نفقتهم الخاصة وذلك لغلق هذه القضايا.
الهلال و 15 ناديًا تقدموا بطلب لنيل الرخصة :
وفي السياق ذاته، تحدث محمد سليم رئيس لجنة التراخيص في رابطة دوري المحترفين أن هناك 16 ناديًا في المملكة تقدموا بطلب من أجل نيل الرخصة الآسيوية.
وأضاف سليم في تصريحات صحافية أنه لا يوجد بعد أي ناد ضمن الحصول على الرخصة الآسيوية، حيث وُضعت الطلبات حاليًّا وذلك من أجل النظر فيها وفحصها لمعرفة إذا ما كانت استوفت الشروط أو لم تستوفِ.
وأشار محمد سليم إلى أن الإعلان عن مستحقي الرخصة الآسيوية سيكون في الأيام الخمسة القادمة.
رسالة من وزارة الرياضة لـ الهلال والنصر والأهلي والوحدة :
وأكد الفراج أن وزارة الرياضة لن تُقدم أي دعم استثنائي لأي نادٍ، كما نبهت الأندية إلى ضرورة عدم تكرار الأسباب والأخطاء السابقة التي أدت لوضع النادي في أزمة ديون وإلا فإن مجلس الإدارة في النادي هو من سيتولى سداد الديون ووزارة الرياضة لن يكون لها علاقة.