الهلال والنصر والأهلي والوحدة بانتظار قرار هام خلال 5 أيام

المواطن - محمد سمعه

قبل أيام، كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن تنبيه مهم أرسلته وزارة الرياضة لأندية الهلال والنصر والأهلي والوحدة، التي تشارك في نسخة 2021 من دوري أبطال آسيا.

وقال الفراج: إن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، طالب الأندية الأربعة بغلق كافة القضايا الخاصة مع سداد كافة الالتزامات المالية قبل نهاية الأسبوع الحالي وإلا فإن رئيس النادي ومجلس إدارته سيضطرون لدفعها من نفقتهم الخاصة وذلك لغلق هذه القضايا.

الهلال و 15 ناديًا تقدموا بطلب لنيل الرخصة :

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