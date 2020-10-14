الهلال يتعاقد مع فواز الطريس رسميًّا حتى 2023

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال- منذ قليل- عبر حسابه في “تويتر”، عن التعاقد مع اللاعب فواز الطريس نجم نادي الاتفاق حتى عام 2023.

ونشر الهلال فيديو للاعب الطريس بقميص أزرق العاصمة حيث كُتب على الفيديو: “الطريس هلاليًّا حتى 2023”.

الاتفاق يوافق على رحيل فواز الطريس :

وفي السياق ذاته، أعلن نادي الاتفاق منذ قليل عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة النادي وافقت على بيع الفترة المتبقية من عقد اللاعب فواز الطريس لـ الهلال مع التمنيات له بالتوفيق بمشواره الاحترافي المقبل.

وقبل الإعلان عن إتمام الصفقة، قال الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تنهي إدارة الهلال التوقيع مع لاعب الاتفاق والمنتخب الأولمبي الطريس مساء اليوم الأربعاء بعد أن يصل إلى الرياض بعد قليل”.

وأضاف الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان بشأن الصفقة مغردًا عبر حسابه في “تويتر” : “الطريس في مقر الهلال وذلك لتوقيع عقده الرسمي مع الفريق”.

جهد كبير من إدارة الهلال لحسم الصفقة :

وأكدت تقارير صحافية الأسبوع الماضي، أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، قطعت شوطًا كبيرًا نحو إنهاء أولى الصفقات المحلية، بعد التوصل إلى اتفاق مع فارس الدهناء على انتقال فواز الطريس إلى صفوفه.

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