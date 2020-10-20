الهلال يحسم استفتاء الآسيوي لأكثر الأندية السعودية شعبية

المواطن - مروة نبيل

حسم نادي الهلال استفتاء أكثر الأندية شعبية في السعودية في الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

الهلال الأكثر شعبية:

وكتب حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بطل دوري أبطال آسيا 2019.. بطل الدوري السعودي 2019/ 2020، الأكثر شعبية في السعودية حسب استفتاء جماهير الاتحاد الآسيوي 2020”.

وتابع حساب البطولة الرسمي قائلًا: “الهلال يحصد 49% في التصويت لأكثر الأندية شعبية في السعودية، متفوقًا على نادي النصر الذي حصل على 33%”.

وأشار الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن الاتحاد والأهلي تواجدا في المركز الثالث بالاستفتاء الذي شهد تفاعلًا كبيرًا من عشاق كرة القدم بنسبة 7% لكل منهما، فيما نال نادي الشباب 4% من أصوات المشاركين.

كورونا تُبعد الزعيم عن آسيا 2020:

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من إصابات عديدة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، واضطر لخوض المباريات بقائمة من 13 و14 لاعبًا فقط، قبل أن يتم استبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا.

ولم يكتمل النصاب القانوني لقائمة الزعيم ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليقرر الاتحاد الآسيوي باعتبار الأزرق منسحبًا ويُلغي نتائجه في البطولة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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