الهلال يُودع الملز ويُحدد ملعبه الجديد

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال خبرًا سارًّا حول الملعب الجديد الذي سيخوض عليه مبارياته بالفترة المقبلة.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الزعيم يستعد لتوديع ملعب “الملز”، وذلك من أجل الانتقال للعب على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

موعد أول مباراة لـ الهلال على ملعب الملك فهد الدولي:

وسيخوض الأزرق أول مباراة له على ملعب الملك فهد الدولي، الذي سيكون ملعبه بالفترة المقبلة بدءًا من الجولة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

يذكر أن الزعيم كان خاض مبارياته على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وبمجرد نهاية عقد استئجاره للملعب، نجح نادي النصر في الحصول على امتيازات اللعب على هذا الملعب لمدة 10 سنوات مقبلة.

جدير بالذكر أن الزعيم متواجد في المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، بعد فوز على العين وتعادل مع نادي أبها.

وفي وقت سابق، اتخذت الإدارة برئاسة فهد بن نافل قرارين مهمين، وذلك لضمان الحفاظ على استقرار الفريق الكروي الأول خلال الموسم الجديد 2020/ 2021، وأيضًا من أجل حصد لقب كأس الملك على حساب النصر بالفترة المقبلة.

قراران من إدارة الأزرق قبل مواجهة النصر:

والقرار الأول في الهلال هو التجديد للثلاثي سلمان الفرج وعبدالله عطيف وياسر الشهراني حيث ستنتهي عقودهم في يونيو 2021، حيث تحدث الإعلامي سعود المشعل في هذا السياق قائلًا بأن إدارة الهلال نجحت في التوصل لاتفاق مبدئي مع ياسر الشهراني وسلمان الفرج لتجديد عقديهما لمدة 3 سنوات، حيث سيكون الإعلان قريبًا.

والقرار الثاني هو تحرك إدارة الزعيم قبل خوض مباراة النصر والهلال، لإنشاء ملعب جديد للفريق الكروي الأول للزعيم بالفترة المقبلة.

وحول هذا الأمر، أكد الإعلامي سيف الرخيص أن إدارة الهلال انتهت من وضع كافة التفاصيل الخاصة بالملعب الجديد للفريق الأزرق، وذلك ردًّا على استئجار النصر لـ ملعب جامعة الملك سعود لمدة 10 سنوات، حيث كان توقيع العقد الاثنين الماضي.

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