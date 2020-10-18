الهند تسجل 61871 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 61871 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 1033 حالة وفاة.

وأوضحت السلطات الصحية في الهند اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 7494551 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 114031 وفاة .

في سياق متصل أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” للأنباء أن أكثر من 39.07 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و99 ألف و592.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات المؤكدة:

– الولايات المتحدة: 8 ملايين و10 آلاف و443 إصابة، و217 ألفاً و734 وفاة.

– الهند: 7 ملايين و370 ألفاً و468 إصابة، و112 ألفاً و161 وفاة.

– البرازيل: 5 ملايين و169 ألفاً و386 إصابة، و152 ألفاً و460 وفاة.

– روسيا: مليون و369 ألفاً و313 إصابة، و23 ألفاً و723 وفاة.

– الأرجنتين: 949 ألفاً و63 إصابة، و25 ألفاً و342 وفاة.

– كولومبيا: 936 ألفاً و982 إصابة، و28 ألفاً و457 وفاة.

– إسبانيا: 908 آلاف و56 إصابة، و33 ألفاً و413 وفاة.

– بيرو: 859 ألفاً و740 إصابة، و33 ألفاً و577 وفاة.

– المكسيك: 834 ألفاً و910 إصابات، و85 ألفاً و285 وفاة.

– فرنسا: 809 آلاف و684 إصابة، و33 ألفاً و134 وفاة.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات المؤكدة:

– العراق: 420 ألفاً و303 إصابات، و10 آلاف و142 وفاة.

– السعودية: 341 ألفاً و495 إصابة، و5 آلاف و144 وفاة.

– المغرب: 163 ألفاً و650 إصابة، وألفان و772 وفاة.

– قطر: 128 ألفاً و992 إصابة، و222 وفاة.

– الكويت: 114 ألفاً و744 إصابة، و690 وفاة.

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