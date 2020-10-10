الواجهة البحرية بالحريضة تستقطب الزوار بأجوائها المعتدلة

المواطن- فهد القحطاني- الحريضة

شهدت الواجهة البحرية بالحريضة، التابعة لمنطقة عسير، خلال إجازة هذا الأسبوع، توافدًا كبيرًا من الزوار المتنزهين ومن هواة البحر الذين قصدوا الواجهة البحرية للاستمتاع بالأجواء المعتدلة على شاطئ البحر الأحمر، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال جلوسهم في الجلسات المخصصة وأثناء ممارستهم رياضة المشي وفي جميع المرافق.

ورصدت “المواطن” الإقبال الكبير من الزوار على كورنيش الواجهة البحرية التي افتتحها الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير العام الماضي بمساحة تقدر 2.400 مليون م2 وبطول 4 كيلو مترات أنجز منها 3 كيلو مترات بكامل الخدمات المقدمة للمتنزهين، وأقيم فيها الكثير من الفعاليات المتنوعة جذبت آلاف المتنزهين من جميع مناطق المملكة ومن الخارج.

ولا زال المواطنون والزوار في انتظار المزيد من الفعاليات الجديدة والمختلفة خلال موسم هذا العام.

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