الوحدة يعزز دفاعه بالبرازيلي بيدرو هنريكي

المواطن - مروة نبيل

أنهى نادي الوحدة صفقة البرازيلي بيدرو هنريكي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الوحدة يضم هنريكي:

وأشار نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تعاقد رسميًّا مع المدافع بيدرو هنريكي قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيتوريا غيماريش البرتغالي.

وجاء إعلان فرسان مكة بضم هنريكي بعد وقت قليل، من إنهاء التعاقد مع المدافع البرازيلي ريناتو شافيز، الذي وقع رسميًّا لنادي الباطن؛ لتمثيله بداية من الموسم المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاستعداد لانطلاق الموسم:

وتأمل إدارة النادي الاستعداد جيدًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، ما دفعها للتعاقد مع المدرب البرتغالي إيڤو فييرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وإبرام العديد من الصفقات القوية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واختتم فرسان مكة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 49 نقطة، من الفوز في 16 مباراة والخسارة في 13 لقاء، والتعادل في مواجهة واحدة.

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