الوحدة يقلب الطاولة على القادسية بهدفين في 5 دقائق

المواطن - محمد سمعه

قلب الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة الطاولة على نادي القادسية؛ حيث حقق الفوز بهدفين لهدف في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من مباراة الوحدة والقادسية:

وكان نادي القادسية، افتتح التسجيل عبر اللاعب حسن العمري بالدقيقة الحادية والثلاثين.

ولم ينجح فرسان مكة في إحراز هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بتفوق القادسية بهدف دون رد.

الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني، ظل نادي الوحدة يُقاتل حتى نجح في إحراز هدفين عبر كل من ديميتري بتراتوس من ركلة جزاء في الدقيقة الـ89، ثم أضاف فرسان مكة الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد عبده بالدقيقة الـ95.

وكانت مباراة الفريقين أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

يذكر أن التعاون تعادل مع الفيصلي بهدف لكل فريق، بينما فاز الشباب على نادي أبها بهدف نظيف.

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