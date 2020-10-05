الوحدة يُنهي علاقته بالبرازيلي ريناتو شافيز

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة، قبل قليل، عن رحيل المدافع البرازيلي ريناتو شافيز عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الوحدة يعلن رحيل شافيز:

ونشر نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات المدافع البرازيلي مع الفريق، وعلق قائلًا: “ريناتو شافيز.. شكرًا على مسيرتك معنا، ونتمنى لك التوفيق”.

وكان النادي قد تعاقد مع ريناتو تشافيز صاحب الـ30 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينسي البرازيلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاستعداد لانطلاق الموسم:

وتأمل إدارة النادي في الاستعداد جيدًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، ما دفعها للتعاقد مع المدرب البرتغالي إيڤو فييرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وإبرام العديد من الصفقات القوية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى فرسان مكة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 49 نقطة، من الفوز في 16 مباراة والخسارة في 13 لقاء، والتعادل في مواجهة واحدة.

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