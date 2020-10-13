الوزير الراجحي : توطين بعض المهن والأنشطة في منطقة الجوف

المواطن - الرياض
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي عن صدور قرار توطين عدد من المهن في الجوف لتوفير وظائف لأبناء المملكة.
وقال الوزير الراجحي: امتدادًا لمساعي الوزارة في التوطين المناطقي بالشراكة مع إمارات المناطق؛ أصدرنا قرارًا بتوطين عدد من المهن والأنشطة في منطقة الجوف، وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية، والتي تسهم في زيادة مشاركتهم في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
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