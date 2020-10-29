اليوفي ضد برشلونة .. أصدقاء ميسي يُسقطون البيانكونيري بثنائية

المواطن - محمد سمعه

انتهت- منذ قليل- مباراة اليوفي ضد برشلونة الإسباني بفوز البارشا بثنائية نظيفة، في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من مباراة اليوفي ضد برشلونة:

وكان الشوط الأول من المباراة بدأ بضغط قوي من لاعبي برشلونة، الذين قاتلوا بكل قوة لإحراز الهدف الأول، حتى تمكن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي من تسجيل الهدف الأول لـ برشلونة بالدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول، وذلك بعد تمريرة متقنة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحاول يوفنتوس الإيطالي خلال الشوط الأول من المباراة لإحراز الهدف الأول، حيث سجل اللاعب الإسباني ألفارو موراتا هدفين لليوفي، ولكن تم إلغاؤهما بداعي التسلل.

وانتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وبرشلونة بتقدم البارشا بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني من المباراة استمر الحظ العاثر للمهاجم الإسباني موراتا الذي سجل هدفًا ثالثًا في شباك برشلونة بالدقيقة الـ55، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ولم يستغل الفرنسي أنطوان جريزمان كرة جاءت له بالدقيقة الـ76، حيث أهدر فرصة إضافة الهدف الثاني لـ برشلونة بعد تمريرة متقنة من ميسي.

وعند حلول الدقيقة الـ85 من عمر مباراة اليوفي ضد برشلونة، طُرد اللاعب التركي ديميرال لاعب يوفنتوس بعد تدخله القوي على أحد لاعبي برشلونة.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء بالدقيقة الـ90، بعد خطأ من أحد لاعبي اليوفي ضد أنسو فاتي لاعب برشلونة، ليُسجلها ميسي في شباك الحارس البولندي فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس.

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