اليوم الأول للعمرة يروي ظمأ المشتاقين لـ الحرم المكي

المواطن - مكة المكرمة

زاد الشوق حتى فاض، جملة لخصت اليوم الأول من عودة العمرة في الحرم المكي بعد توقف أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث انهمرت دموع الفرح من أعين المعتمرين لتعيد السكينة والطمأنينة إلى أفئدتهم وتروي ظمأ قلوبهم بزيارة بيت الله الحرام وأداء المناسك.

وواصلت وفود الرحمن من المعتمرين اليوم أداء مناسك العمرة في الحرم المكي بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة العمرة تدريجيًّا وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة تطبيق “اعتمرنا” للراغبين بأداء العمرة.

ورفعت وزارة الحج و العمرة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الصحة، درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين وفق أعلى معايير الجودة في تقديم الخِدْمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات وتقديم كامل الخِدْمات بكل سرعة وإتقان، ووفرت النقابة العامة للسيارات مواقف مجانية لانتظار ووقوف سيارات المعتمرين في كل من موقف كدي لمن يرغب الدخول للمسجد الحرام من الساحة الجنوبية والغربية المقابلة لوقف الملك عبدالعزيز، وموقف الششة خلف بن داوود لمن يرغب الدخول للمسجد الحرام من الساحة الشرقية والشمالية المقابلة لمحطة باب علي.

كما نفذت الرئاسة أعمال غسيل وتعقيم جميع أرجاء المسجد الحرام وساحاته، خلال 15 دقيقة بعد خروج الفوج الأول من المعتمرين لاستقبال الوفد الثاني من المعتمرين، حيث شارك بعمليات الغسل والتعقيم أكثر من 400 عامل، بعد أن غادر معتمرو الوفد الأول البيت العتيق بعد أدائهم لمناسك العمرة.

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