اليوم العالمي للمعلم .. رؤية طموحة أنتم أداة التمكين فيها لبناء الإنسان

المواطن - الرياض

يحتفي العالم أجمع في مثل هذا اليوم من كل عام بمناسبة اليوم العالمي للمعلم هذه المهنة السامية التي لا تدانيها مهنة أخرى في الشرف والمكانة.

تحية للمعلمين في يومهم الذين يحملون هم تربية النشء وجيل المستقبل لهذه الأمة.

وتفاعل وزير التعليم مع هذه المناسبة بتغريدة عبر حسابه في “تويتر” وجه من خلالها رسالة للمعلمين والمعلمات، حيث قال: “زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات:

نحتفي معكم بـ #اليوم_العالمي_للمعلم، تقديراً لمكانتكم، وإيماناً برسالتكم العظيمة التي سطّرتم فيها قصص التفاني والإخلاص للوطن وأبنائه، وتحمّلتم معها المسؤولية، وكنتم على قدر شرفها؛ لنسهم معاً في رؤيةٍ طموحة أنتم أداة التمكين فيها لبناء الإنسان..

زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات:

نحتفي معكم بـ #اليوم_العالمي_للمعلم، تقديراً لمكانتكم، وإيماناً برسالتكم العظيمة التي سطّرتم فيها قصص التفاني والإخلاص للوطن وأبنائه، وتحمّلتم معها المسؤولية، وكنتم على قدر شرفها؛ لنسهم معاً في رؤيةٍ طموحة أنتم أداة التمكين فيها لبناء الإنسان. pic.twitter.com/AXEh8lP1I4 — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) October 5, 2020

وغرد الشيخ محمد بن راشد وقال: “رسول الله صلي الله عليه وسلم .. بُعث معلماً.

أهم وظيفة لأي أب .. أن يكون معلماً .. القائد الحقيقي لا يكون قائداً إلا إذا كان معلماً..

الأم .. مدرسة .. لأنها أرق وأنبل وأعظم معلمة .. المعلّم .. أشرف وظيفة عرفها البشر ..”.

كما وجه مدير عام تعليم الرياض كلمة بمناسبة #اليوم_العالمي_للمعلّم هنأ خلالها المعلمين والمعلمات وثمن تضحياتهم من أجل أبناء هذا الوطن.

كما توجه مدير التعليم في محافظة جدة بكلمة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلّم ٢٠٢٠ .

كما توجه مدير عام تعليم تبوك بكلمة للمعلمين والمعلمات بـمناسبة #اليوم_العالمي_للمعلّم تحت شعار “المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل”.

كلمة مدير عام #تعليم_تبوك بـمناسبة #اليوم_العالمي_للمعلّم تحت شعار "المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل". pic.twitter.com/HEV6rz0wI8 — إدارة تعليم تبوك (@moe_tbk) October 5, 2020

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