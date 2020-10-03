اليوم دخول الصرفة وتراجع الحرارة 4 درجات مئوية

المواطن - الرياض

قال الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني إن اليوم السبت 1442/2/16هـ هو أول أيام طالع الصرفة آخر نجوم سهيل، مشيرًا إلى أن أيامه عدتها 13 يومًا، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر، وهو الوسم الذي يوافق دخوله 1442/2/29هـ

وتابع : أن سبب تسمية العرب هذا النجم باسم الصرفة لانصراف الحر عند طلوعه بإذن الله تدريجيًا حيث تختفي فيه السحب القادمة من الشرق.

وأضاف : في موسم الصرفة يميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجيًا مع بقاء الجو حار نسبيًا في الظهيرة وتزداد برودة الليل؛ لذا متوقع الأسبوع القادم-بإذن الله- انخفاض في الحرارة ومقدار الانخفاض من ثلاث إلى أربع درجات مئوية ويستمر فيه غرس النخيل والأشجار ويكثر الرمان.

وتابع : تقول العرب إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة وجفر كل ذي نطفة وامتيز عن الماء زلفة، مشيرًا إلى أن الحالة الممطرة لازالت مستمرة -بإذن الله- متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة المدينة عسير جازان.

شارك الخبر