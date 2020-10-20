اليونان تطالب 3 دول أوروبية بتعليق الصادرات العسكرية لأنقرة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

دعت اليونان ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى تعليق تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا، ردًا على الانتهاكات التركية الأخيرة في منطقة شرق المتوسط.

وحسبما ذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية، قدم وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الطلب في رسائل أرسلها إلى نظرائه في الدول الثلاث.

أعمال استفزازية واضحة

وأشار دندياس إلى “الأعمال الاستفزازية الأخيرة” التي قامت بها تركيا في هذا الطلب، وقال إن الأنشطة التركية تهدف إلى فرض أمر واقع في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط بالوسائل العسكرية.

وقالت الصحيفة إن اليونان استشهدت في تقديم الطلب بقرار اتخذه المجلس الأوروبي يطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعليق صادراتها من المعدات العسكرية إلى الدول التي تستخدمها في أعمال عدوانية أو لإحداث زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهو ما قال ديندياس إنه حدث مع تركيا.

دعوات ضرورية

ودعا ديندياس وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على وجه الخصوص إلى عدم إصدار تصاريح لتصدير الغواصات والفرقاطات والطائرات وتحديث المركبات المدرعة لتركيا.

واقتربت سفينة المسح الزلزالي التركية أوروتش ريس من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، في خطوة تهدد بتصعيد التوترات السياسية والعسكرية مع اليونان، وشوهدت السفينة على بعد 33 كيلومترًا من جزيرة كاستيلوريزو في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء.

اليونان تحذر

وصعدت اليونان اليوم من نبرة التحذير حيث هددت تركيا بأنها لن تسمح لها بالتنقيب في المياه الإقليمية اليونانية واصفة إياها بأنها ” خط أحمر ” في تصريح يشبه التصريح الذي أطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فيما يخص الوجود التركي في ليبيا.

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