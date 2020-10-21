انتشال جثة مقيم من تحت أنقاض مواقف مجمع السعيد بـ الخبر

المواطن - الشرقية
انتشلت فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني في الخبر بالمنطقة الشرقية، جثة مقيم بنجلاديشي من تحت أنقاض مواقف مجمع السعيد التجاري بالمحافظة.
ونشر المدني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورًا تبين عملية مباشرة الحادث.
وكانت فرق الإنقاذ قد تمكنت في وقت سابق من إنقاذ 3 أشخاص محتجزين تحت أنقاض مواقف المجمع التجاري في الخبر بينهم مواطن كان تحت ركام الانهيار، وهو بصحة جيدة.
وباشرت فرق الدفاع المدني الحادث الذي وقع بسقف المواقف الأرضية بمجمع السعيد التجاري يوم الأحد الماضي، فيما أخلت الجهات الأمنية البرج بالكامل من الموظفين حرصًا على سلامتهم.
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