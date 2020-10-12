انتفاخ الغدد اللمفاوية في الرقبة بدون الم

تتسبب الإصابات الميكروبية في إحداث انتفاخ الغدد اللمفاوية في الرقبة بدون الم وذلك الالتهاب يعرف طبيًا باسم العقد اللمفاوية حيث أن هذه الغدد مخصصة لرفع مناعة الجسم.

معلومات عن انتفاخ الغدد اللمفاوية في الرقبة بدون الم

من خلال موقع المواطن يتضح لنا أن مرض انتفاخ الغدد اللمفاوية في الرقبة بدون الم من الأمراض التي يمكن لأي شخص أن يصاب بها كأحد الأعراض التي تحدث نتيجة لإصابة ذلك الشخص بأي من الأمراض الفيروسية أو الأمراض البكتيرية.

كما أنها ليست كما يعتقد البعض أنها نوع من أنواع الأمراض والالتهابات السرطانية فهي مجرد ورم بسيط ويزول بعد فترة.

وتتكون الغدد الليمفاوية من العديد من الخلايا الصغيرة الحجم والتي تكون في النهاية مجموعة من الحبات الصغيرة والمستديرة الشكل والتي تكون على هيئة كبسولة من الأنسجة الضامة بالجسم وما تنتجه تلك الخلايا هو نوع معين من المواد البروتينية.

وتلك البروتينات مسئولة في الأساس عن مهاجمة ما يهاجم الجسم من أعداء ميكروبية وتسعى في تحطيمها فعندما يصاب الشخص بأي مهاجمة ميكروبية تنشط تلك الخلايا من تلقاء نفسها وتفرز سائل ليمفاوي ينتقل بسرعة إلى لمكان المهاجمة الميكروبية.

ويسميها البعض المرشحات الميكروبية في الجسم وتتواجد تلك الغدد الليمفاوية في الجسم في مناطق مختلفة ومن تلك المناطق منطقة الرقبة وكذلك منطقة الذقن وأيضًا منطقة الإبط وأخر منطقة هي منطقة الفخذين.

ويتسبب التهاب تلك الغدد إلى حدوث تورم في المنطقة الموجودة بها وإصابة صاحبها بالهمدان والسخونة والضعف العام بالجسم.

أسباب انتفاخ الغدد اللمفاوية في الرقبة بدون الم

هناك عدة أسباب تؤدي في نهايتها إلى إصابة الشخص بحالات الالتهاب للغدد الليمفاوية والتي منها ما يلي:

حالات الالتهابات الشائعة والتي هي من أم أسباب انتفاخ الغدد الليمفاوية وتورمها.

عندما يصاب الشخص المريض بالهجوم الشرس من البكتيريا التي تتسبب في الالتهابات للحلق فإنه يحدث تورم لتلك الغدد وهذا الأمر هو الأكثر شيوعًا في حالات الالتهابات الغدية.

الأطفال الصغار في السن عند إصابتهم بالحصبة وهذا يتسبب في تورم الغدة الليمفاوية.

التهابات الأذن الوسطى وهذا يتسبب في حدوث حالة من عدم التوازن والتورم والصداع المستمر.

أيضًا في مراحل التسنين الأولى وبالأخص عند خروج الضروس وهذا يتسبب في تورم تلك الغدد.

عندما تقل أعداد كرات الدم البيضاء بالجسم وهذا يساعد المتطفلين الخارجيين بأن يخترقوا أماكن الضعف بالجسم مما يتسبب في حدوث التهاب بالغدد الليمفاوية.

الجروح السطحية وحالات الحروق بكل أنواعها يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الغدد.

أيضًا الإصابات الفيروسية وبخاصة فيروس الإيدز والذي ينتج عنه نقص مناعة الجسد بشكل كبير ويكون الجسم أكثر عرضة لتورم الغدد الليمفاوية.

أمراض ينتج عنها انتفاخ الغدد اللمفاوية في الرقبة بدون الم

هناك بعض الأمراض التي تكون مصحوبة من ضمن أعراضها التهاب الغدد الليمفاوية والتي منها ما يلي:

أن يصاب المريض بالسل وهذا يكون من ضمن أعراضه الالتهابات للغدد الليمفاوية والضعف العام بالجسم وتكون مناعة الشخص ضعيفة للغاية.

مرض الزهري والذي يعد من أخطر الأمراض والتي تنتقل من شخص لأخر عن طريق المناطق التناسلية وينتج عنه أيضًا الالتهابات للمناطق الليمفاوية.

داء المقوسات وتلك العدوى تحدث للشخص الذي يتناول بكثرة لحوم من مصادر غير جيدة وأيضًا اللحوم التي لم تأخذ وقتها الكافي في الطهو وأيضًا الأشخاص الذين يربون القطط في المنازل حيث أن تلك الطفيليات المسببة للمرض توجد في برازها.

حمى الخدش وتلك الإصابة المرضية تحدث كنتيجة الخربشة التي من الممكن أن يتعرض لها الشخص من قط حامل لتلك البكتيريا الممرضة وينتج عنها كأحد الأعراض حدوث تورم بالغدد الليمفاوية.

أمراض الجهاز المناعي والتي تتسبب في نشاط دائم للغدد الليمفاوية وهذا ينتج عنه تورم تلك الغدد.

مرض الذئبة وذلك المرض هو أحد الأمراض التي ينتج عنها الالتهابات في أكثر من مكان بالجسم مثل الغدد الليمفاوية أو الجلد أو حتى الرئة والقلب.

أمراض الروماتيزم والذي يسبب حدوث الكثير من الخشونة والضعف في الحركة وأيضًا ينتج عنه التهابات للغدد الليمفاوية.

للإصابات السرطانية والتي ينتج عنها الضعف العام بالجسم وضعف مناعة الشخص المصاب.

هناك أيضًا أدوية يتم تناولها وهي تعالج بعض الأمراض والتي من الأعراض الجانبية لتلك الأدوية أنها تتسبب في تورم الغدد الليمفاوية ومن تلك الأدوية التي تعالج الملايا.

ما هي أعراض انتفاخ الغدد اللمفاوية في الرقبة بدون الم

هناك الكثير من الأعراض المرضية والتي تكون مصاحبة لالتهاب الغدد الليمفاوية والتي منها ما يلي:

حدوث ألم شديد في منطقة الالتهاب ويكون مصحوبًا بالورم والانتفاخ على غير العادة.

حدوث إفراز للكثير من المخاط من منطقة الأنف مع صعوبة في عملية البلع وصعوبة في التنفس مع ارتفاع في درجة حرارة الجسم ويصاب الشخص بالدوخة وتهدل الجسد بشكل كبير وعدمك القدرة على العمل.

التعرق الشديد للشخص المصاب وبخاصة أثناء نومه.

علاج انتفاخ الغدد اللمفاوية في الرقبة بدون الم

هناك عدة طرق لعلاج التهاب الغدد الليمفاوية والتي منها ما يلي:

يحدث ذلك التورم في الأساس على تراكم الميكروبات والبكتيريا في منطقة الإصابة مسببًا تورم وخراج معبأ بالدمامل ويتم اللجوء في تلك الحالة إلى أن يأخذ الشخص المريض كورس علاجي لمضاد حيوي مناسب لنوع البكتيريا.

في الحالات الشديدة يتم فيها اللجوء إلى إجراء المريض العملية الجراحية ولكن بعد استشارة الطبيب ليتم إزالة هذا التورم في تلك المنطقة ويستمر المريض بعد إجراء العملية على كورس علاجي من المواد المسكنة والمضادات الحيوية.

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