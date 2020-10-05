انتقادات واسعة للرئيس الأمريكي: ما يفعله ترامب جنون 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

غامر الرئيس دونالد ترامب بخروجه لفترة وجيزة من مستشفى والتر ريد في موكب رئاسي؛ لتحية مناصريه وهي خطوة انتقدها الأطباء بشدة بسبب تجاهله الصارخ للاحتياطات المصممة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وكان قد أصدر ترامب، 74 عامًا، سلسلة من مقاطع الفيديو يطمئن فيها الناخبين بأنه يتعافى بعد أن ثبتت إصابته بـ كوفيد-19، وقال: لقد تعلمت الكثير عن كوفيد، وسأفاجئ المواطنين العظماء المتواجدين خارج المستشفى.

وبعد ذلك بوقت قصير، مر الموكب الرئاسي بالقرب من محيط مركز والتر ريد الطبي الوطني، حيث شوهد ترامب من نافذة سيارة دفع رباعي يرتدي كمامة وجه ويلوح لأنصاره.

مخاطر جسيمة لتصرفات ترامب

وقال جيمس فيليبس، طبيب الطوارئ في جامعة جورج واشنطن والطبيب المعالج في مستشفى والتر ريد، عبر موقع تويتر: ما فعله ترامب جنون، كل شخص في السيارة يجب أن يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، قد يمرضون وقد يموتون وكل ذلك من أجل المسرح السياسي.

وتابع: ترامب عرض حياة هؤلاء الأفراد للخطر بسبب المسرح السياسي، مضيفًا أن خطر انتقال كوفيد-19 داخل السيارة كان مرتفعًا لأن السيارة الرئاسية لم تكن مضادة للرصاص فحسب، بل كانت محكمة الإغلاق أيضًا، ما يجعلها بيئة جيدة لانتشار العدوى.

وتابع فيليبس: اللامسؤولية من الرئيس الأمريكي أمر مذهل، دعواتي مع جهاز الخدمة السرية المجبر على اللعب.

وقال روبرت واتشتر، رئيس قسم الطب في قالت جامعة كاليفورنيا لبرنامج Squawk Box Europe على قناة CNBC: ما يقلقني هو أنه يجلس في سيارة خدمة سرية مغلقة بإحكام إلى جانب ثمانية أو تسعة من عملاء الخدمة السرية بينما كان معديًا بشكل نشط، مضيفًا: وفي حين أن عملاء الخدمة السرية أخذوا تعهدًا لحمايته لكنهم لا يأخذون تعهدًا بالحماية منه وأعتقد أنه يعرضهم لمخاطر غير ضرورية على الإطلاق.

وقال جوناثان راينر، أستاذ الطب والجراحة في كلية الطب والخدمات الصحية بجامعة جورج واشنطن من خلال قيامه بجولة ممتعة خارج والتر ريد فقد عرض الرئيس أفراد الخدمة السرية لخطر جسيم.

وتابع: في المستشفى عندما نتعامل عن كثب مع مريض مصاب بفيروس كورونا، نرتدي معدات الوقاية الشخصية الكاملة، ثوب، قفازات، قناع N95، حماية للعين، قبعة، أما ما يحدث فهو ذروة اللامسؤولية.

بالنسبة لمايكل بيكر، عالم الأوبئة بجامعة أوتاجو في ويلينجتون بنيوزيلندا، فإن رحلة ترامب تبدو متهورة.

ورداً على الانتقادات، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير لوكالة أسوشيتد برس إن رحلة ترامب خارج المستشفى أقرها الفريق الطبي باعتبارها آمنة، مؤكدًا على أنه تم اتخاذ الاحتياطات، بما في ذلك استخدام معدات الحماية الشخصية، لحماية الرئيس ومسؤولي البيت الأبيض وعملاء الخدمة السرية.

ويُذكر أن أطباء الرئيس قالوا إن صحة ترامب تتحسن حتى أنهم لمحوا لعودته إلى البيت الأبيض قريبًا.

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