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اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب اليوم
ارتفع 1.2 بالمئة أمس الأربعاء

انخفاض أسعار الذهب اليوم

2020/10/15
الساعة 10:35 صباحًا
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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انخفاض أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميًا
المواطن - متابعة

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، وقبع دون 1900 دولار وهو مستوى نفسي مهم، إذ تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة بعد أن حطم وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الآمال في حزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات الرئاسية.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1897.47 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع 1.2 بالمئة الأربعاء.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1901.50 دولار للأوقية.

وقال منوتشين إن موقفه “بعيد جدًا” عن موقف المشرعين الديمقراطيين فيما يتعلق بحزمة مساعدات اقتصادية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، وإن التوصل لاتفاق سيكون أمرا صعبا قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، مما حث المستثمرين على اللجوء إلى الأمان في الدولار.

وارتفعت أسعار الذهب، الذي يُعتبر تحوطًا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، 25 بالمئة منذ بداية العام في ظل مستويات غير مسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف أثر الضربة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى24.13 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 859.51 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2353.52 دولار.


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