انخفاض أسعار النفط بسبب المخاوف من ارتفاع إصابات كورونا

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، لتقلص مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ أدى ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم إلى تعزيز المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وتعافي طلب الوقود.

وتعيد دول أوروبية فرض حظر التجول وإجراءات العزل العام في ظل زيادة حالات الإصابة الجديدة بكورونا. وتتأهب الهند، التي في سبيلها لتجاوز الولايات المتحدة بأكبر حالات إصابة بكوفيد-19 في العالم، لزيادة الإصابات في الأسابيع المقبلة مع اقتراب موسم عطلات رئيسي. والهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.7 بالمئة إلى 43.04 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينيتش، بينما هبطت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.6 بالمئة إلى 40.80 دولار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء، إن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تعرقل مساعي المنتجين لتحقيق توازن في السوق.

وارتفع “برنت” في وقت سابق 0.4 بالمئة و”خام غرب تكساس” 0.6 بالمئة، ليواصلا مكاسب حققاها في جلسة الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت في الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر الجاري بحسب تقرير صادر بعد إغلاق السوق أمس.

شارك الخبر