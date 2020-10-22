انخفاض أسعار النفط بسبب مخزونات البنزين

المواطن - متابعة
تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وذلك في ظل تراكم مخزونات البنزين بالولايات المتحدة، ما يشير إلى تراجع توقعات الطلب على الوقود مع زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنحو طفيف بنسبة 0.02% إلى 41.72 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 3.3% أمس الأربعاء.
فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.1% إلى 39.99 دولار للبرميل بعد نزولها 4% في الجلسة السابقة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات البنزين بالولايات المتحدة ارتفعت 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 16 أكتوبر الجاري مقارنة مع توقعات لانخفاض 1.8 مليون برميل.
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