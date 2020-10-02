انخفاض أسعار النفط 5% نتيجة وفرة الإمدادات وقلة الطلب

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط بنحو خمسة في المائة خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة وفرة الإمدادات وقلة الطلب.

وسجلت أسعار النفط، انخفاضًا اليوم بنحو خمسة في المئة، وسط وفرة الإمدادات وقلة الطلب، إضافة لتباطؤ النمو الاقتصادي.

فقد انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي 5.5 في المئة إلى 38 دولارًا.

كما تراجع خام برنت 4.9 في المئة إلى 40.25 دولار.

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