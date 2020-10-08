اندلاع حريق في عدد من المحلات التجاري بـ الدمام

المواطن - الدمام

باشرت فرق الدفاع المدني بالدمام، صباح اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في عدد من المحلات التجارية.

وصرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن فرق الدفاع المدني بالدمام أخمدت حريقا اندلع في عدد من المحلات التجارية، واستطاعت منع وصوله للمحلات والمباني السكنية المجاورة.

وأضاف الشهراني أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات ولله الحمد وجاري التحقيق لتحديد أسباب الحادث.

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