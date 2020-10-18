انضمام أسواق بندة والدانوب لحملة مقاطعة المنتجات التركية

المواطن - الرياض
أعلنت شركة بندة للتجزئة أنها أوقفت استيراد جميع المنتجات التركية منذ فترة تضامناً مع الحملة الشعبية للمقاطعة.
وأوضحت شركة بندة، في بيان لها، أنه سيتم تصريف المخزون الحالي لحين نفاده، وذلك دعماً لتجار الوطن وتفادياً للتسبب في ضررهم، مؤكدة أنها ملتزمة بتوفير أسعار تنافسية.
وفي السياق نفسه، أعلن مركز الدانوب التجاري إيقاف عمليات الاستيراد من تركيا، مبيناً أن البضائع الموجودة بالمخازن سيتم بيعها حتى نفاد الكمية وذلك تضامناً مع المقاطعة الشعبية.
يُذكر أن العديد من الشركات السعودية أعلنت إيقاف استيراد المنتجات التركية تجاوباً مع الحملة الشعبية لمقاطعتها.
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