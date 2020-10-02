كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الجمعة، عن الفترات الزمنية لتعديل وحذف اختبار القدرات الورقية والمحوسبة من سجل الطالب.

وقال حساب خدمة المستفيدين التابع للهيئة عبر تويتر ردًا على استفسارات الطلاب : إنه يمكن تعديل أو حذف تسجيل المستفيد للاختبار الورقي قبل موعد الاختبار بـ72 ساعة فقط من خلال الملف الشخصي.

كما أكدت أنه تعديل أو حذف تسجيل الاختبار المحوسب قبل موعد الاختبار بـ48 ساعة فقط من خلال الملف الشخصي.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت موعد بدء تطبيق اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات “الفترة الأولى”.

موعد اختبار القدرات

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، أعلنت أن تطبيق اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات “الفترة الأولى” سيبدأ اعتبارًا من اليوم الجمعة 15 صفر 1442هـ وحتى يوم السبت 23 صفر 1442هـ الموافق 2 – 10 أكتوبر 2020م .

مقرات اختبار القدرات العامة

وأوضحت الهيئة أن الاختبار سيعقد في 71 مقراً موزعة على 62 مدينة و محافظة من محافظات المملكة، مع استمرار التسجيل في الاختبار، مضيفة أن الفترة “الثانية” للاختبار ستعقد خلال الفترة 7 – 15 رجب 1442هـ الموافق 19 – 27 فبراير 2020م، علمًا أن التسجيل لاختبار القدرات العامة متاح طوال العام في المقرات المحوسبة التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في معظم مدن ومناطق المملكة.

معيار عادل ودقيق

وأكدت الهيئة أن اختبار القدرات العامة يعـد مقياسًا موحداً لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، ليكون معيارًا عادلاً ودقيقًا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات، مشيرةً إلى أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها “النظري والعلمي”، كما أن الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

المحتوى التعريفي والإرشادي

وحثّت الهيئة جميع المتقدمين والمتقدمات لهذا الاختبارات، الاستعداد الجيّد والاطلاع على المحتوى التعريفي والإرشادي الذي تم توفيره على الموقع الإلكتروني للمركز، إضافة إلى دخول موقع التهيئة والتدريب الذي يهدف إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار، حيث يمكن الاستفادة من البرنامج من خلال زيارة الرابط.

وتدعو الهيئة الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555 ، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة ، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر@Eteccare ، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.