انطلاق 3 شاحنات تحمل 6550 صندوقًا من التمور إلى جنود الحد الجنوبي

المواطن - مكة المكرمة

وافق أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، على انطلاق 3 شاحنات من محافظة تربة تحمل 6550 صندوقًا من التمور إلى الحد الجنوبي لتقديمها للجنود المرابطين.

بموافقة أمير منطقة مكة#خالد_الفيصل..

انطلاق 3 شاحنات من محافظة #تربة

تحمل 6550 صندوقًا من التمور

إلى الحد الجنوبي لتقديمها للجنود المرابطين

..تمثّل المبادرة إحدى مخرجات مهرجان تربة للتمور لهذا العام pic.twitter.com/jtCKJ2Mh5I — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 25, 2020

وأكد الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أن المبادرة تمثل أحد مخرجات مهرجان تربة للتمور لهذا العام.

ونشرت الإمارة مقطع فيديو يبين انطلاق الشاحنات من تربة إلى الحد الجنوبي لتقديمها إلى الجنود.

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