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انطلاق 3 شاحنات تحمل 6550 صندوقًا من التمور إلى جنود الحد الجنوبي
بموافقة أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل

انطلاق 3 شاحنات تحمل 6550 صندوقًا من التمور إلى جنود الحد الجنوبي

2020/10/25
الساعة 9:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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انطلاق 3 شاحنات تحمل 6550 صندوقًا من التمور إلى جنود الحد الجنوبي
المواطن - مكة المكرمة

وافق أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، على انطلاق 3 شاحنات من محافظة تربة تحمل 6550 صندوقًا من التمور إلى الحد الجنوبي لتقديمها للجنود المرابطين.

وأكد الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أن المبادرة تمثل أحد مخرجات مهرجان تربة للتمور لهذا العام.

ونشرت الإمارة مقطع فيديو يبين انطلاق الشاحنات من تربة إلى الحد الجنوبي لتقديمها إلى الجنود.


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