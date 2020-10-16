انقطاع التيار يحرم الطلاب من دخول المنصة التعليمية برمادة جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى أهالي قرية رمادة التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان تذمرهم واستياءهم من انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي؛ مما أدى إلى تعطل دخول أبنائهم المنصة التعليمية وحدوث عدة أعطال في الأجهزة المنزلية وتعطل بعض أعمالهم اليومية.

– تعطل الطلاب عن دخول المنصة التعليمية:

وفي حديث لـ” المواطن” قال محمد ضامري: لا يزال انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي مشكلة متجددة باستمرار وخاصة هذه الأيام وتزداد المعاناة في تعطيل الطلاب والطالبات في الدخول إلى المنصة التعليمية ومتابعة الدروس عن بعد في ظل هذه الحائجة حيث يستمر الانقطاع لساعات طويلة في وقت الذروة ولا نعلم ما هي الأسباب الرئيسية وراء ذلك.

– مشاكل الأجهزة:

وتابع فواز ضامري قائلًا: إن ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي سببت لنا الكثير من المشاكل من ناحية الأجهزة الكهربائية، والتي فقدنا منها الكثير بسبب هذا الانقطاع، ناهيك عن التأثير من الناحية الصحية على كبار السن والأطفال خاصة الذين يستخدمون أجهزة كهربائية مثل أجهزه الأوكسجين وغيرها.

– خسائر المواد الغذائية:

بدوره أضاف عايد حملي صاحب تموينات قائلًا: إن الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي سبب لي خسائر كبيرة في بعض المواد الغذائية المثلجة مثل الدجاج المبرد والآيس كريم وبعض المواد الغذائية الأخرى، مع أننا نتقدم بعدة بلاغات بشكل يومي ويتم إصلاحه مؤقتًا وترجع المشكلة في اليوم التالي.

– تساؤلات ومناشدة:

فيما تسأل حمود عبسي وأحمد ضامري: إلى متى ونحن نعاني من نفس المشكلة والتي هي ليست وليدة اليوم، ولا نعلم ما هي الأسباب الرئيسية وراء ذلك علمًا بأن هذه الانقطاعات تكثر في جازان عكس المناطق المجاورة.

وناشد أهالي قرية رمادة عبر لـ”المواطن” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة إصلاح الوضع الحال،ي وإنهاء معاناتهم وهذا المسلسل من الانقطاعات، مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة لخدمة المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

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