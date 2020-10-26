بارتوميو يستقيل من رئاسة برشلونة خلال ساعات

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن جوزيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أصبح قريبًا من تقديم استقالته كرئيس للنادي الكتالوني، وذلك بسبب تردي أوضاع النادي مع نتائج الفريق الكروي الأول بـ الفترة الأخيرة.

وكانت جماهير البارشا طالبت بسحب الثقة من مجلس إدارة جوزيب بارتوميو بسبب دخوله في خلاف مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث طلب الأخير الرحيل ثم تراجع حتى لا يدخل في مشاكل قانونية.

رئيس برشلونة يُفكر في الاستقالة

وفي هذا السياق، قالت صحيفة سبورت الكتالونية اليوم الاثنين إن بارتوميو يُفكر وبشكل جاد في تقديم الاستقالة، بعد قرار مجلس إقليم كتالونيا إجراء التصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة النادي، وذلك خوفًا من غضب الجماهير الكتالونية.

ومن جانبها، قالت صحيفة أس الإسبانية إن المتحدث الرسمي لـ برشلونة جوزيب فيفيس سيقدم بيانًا مساء اليوم الاثنين بمؤتمر صحافي وأمام وسائل الإعلام وذلك للإعلان عن قرارات مجلس إدارة بارتوميو بعد إنهاء اجتماعهم اليوم.

جماهير البارشا تنقلب على الإدارة

وكانت جماهير البارشا انقلبت على مجلس إدارة النادي، بعد الخسارة من ريال مدريد أول أمس السبت في الدوري الإسباني.

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