بالأرقام .. الفقر ينهش جسد الأتراك بسبب كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قالت صحيفة سوزجو التركية، نقلاً عن بحث أجرته جامعة باهجي شهير في إسطنبول إن غالبية الأتراك يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم منذ أن ضرب فيروس كورونا اقتصاد البلاد المنهار بالفعل.

وقالت الصحيفة التركية، إن أربعة من كل 10 أشخاص يواجهون صعوبات مالية أثناء الوباء ، مستشهدة بتقرير بعنوان التأثير المدمر لتفشي فيروس كورونا على دخل الأسرة التركية.

صعوبات طاحنة

وقال التقرير إن حوالي 38 في المائة من الأسر التركية تواجه صعوبة في شراء المنتجات الغذائية الأساسية، وأضاف أن نسبة كبيرة من الأسر تعتقد أن الصعوبات المالية ستستمر في الفترة المقبلة ، ولن يتمكنوا من التغلب على مشاكل مدخراتهم الحالية.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في مزيد من الضغط على الاقتصاد التركي ، وتأثرت القطاعات الاقتصادية التركية بالجائحة.

20 مليون فقير

ويعتمد حوالي أربعة ملايين تركي على المساعدات الحكومية لكسب عيشهم على الرغم من انتهاء الإغلاق لمدة شهرين للحد من آثار فيروس كورونا في يونيو ، بينما من المتوقع أن يصل عدد الفقراء إلى 20 مليونًا.

وتعرض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير الخزانة والمالية التركي، بيرات البيرق لانتقادات متزايدة، خاصة في ظل إدرته السيئة للملف الاقتصادي أثناء الوباء، والآن تدعو المعارضة التركية الحكومة مرة أخرى إلى التفكير في إعادة حظر التجول لمنع انتشار الفيروس الفتاك.

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