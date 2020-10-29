بالفيديو.. المستندات المطلوبة لإثبات الملكية العقارية

المواطن - الرياض

كشف المحامي والقاضي السابق في ديوان المظالم فيصل بن شامان المستندات المطلوبة لتسجيل الملكية العقارية تحت مظلة هيئة عقارات الدولة.

أ. فضل بن شامان:

هذه هي الأوراق والإجراءات المطلوبة لتسجيل الملكيات العقارية تحت مظلة "هيئة عقارات الدولة".#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@fadal_Shaman pic.twitter.com/bZoXyIFoHM — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 29, 2020

وقال ابن شامان، في حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية اليوم الخميس إن عقارات الدولة ستطلق نظامًا إلكترونيًا يوم 5-5-1442هـ، لاستقبال طلبات إثبات الملكية.

وأضاف أن المستندات المطلوبة وفق نظام هيئة عقارات الدولة تتمثل في رفع مساحي، وكروكي معتمد، والحدود والأطوال، ومصورات جوية.

وأشار إلى أنه وفق النظام يجب أن تتطابق المصورات الجوية مع ما قدمه المالك لإثبات الملكية، وإذا حدث عكس ذلك سيعتبر طلبه غير دقيق.

شارك الخبر