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المواطن - عسير
بالفيديو.. حادث مروع بسبب التهور والسرعة الجنونية في أبها
على طريق الملك فهد

بالفيديو.. حادث مروع بسبب التهور والسرعة الجنونية في أبها

2020/10/29
الساعة 1:14 صباحًا
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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بالفيديو.. حادث مروع بسبب التهور والسرعة الجنونية في أبها
المواطن - حسن عسيري - أبها

‏وقع، مساء أمس الأربعاء، حادث مروري بسبب التهور والسرعة الزائدة، في مدينة أبها على طريق الملك فهد باتجاه خميس مشيط قبل كوبري المطار عند أحد المقاهي الشهيرة بمدينة أبها.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ”المواطن“، أن الحادث لم يخلف أي وفيات ولله الحمد سوى إصابات بسيطة.

يذكر أن مرور محافظة جدة أعلن في وقت سابق، ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

 

 

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.


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