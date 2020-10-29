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بالفيديو.. حادث مروع بسبب التهور والسرعة الجنونية في أبها
على طريق الملك فهد

بالفيديو.. حادث مروع بسبب التهور والسرعة الجنونية في أبها

2020/10/29
الساعة 1:14 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, المواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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بالفيديو.. حادث مروع بسبب التهور والسرعة الجنونية في أبها
المواطن - حسن عسيري - أبها

‏وقع، مساء أمس الأربعاء، حادث مروري بسبب التهور والسرعة الزائدة، في مدينة أبها على طريق الملك فهد باتجاه خميس مشيط قبل كوبري المطار عند أحد المقاهي الشهيرة بمدينة أبها.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ”المواطن“، أن الحادث لم يخلف أي وفيات ولله الحمد سوى إصابات بسيطة.

يذكر أن مرور محافظة جدة أعلن في وقت سابق، ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

 

 

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.


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    7 تعليقات
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    اسلام
    3 ساعة

    ان شاءالله يقوم ب السلامه و اذا في احد توفى الله يرحمه

    0
    رد
    عبدالله ابو فلاح
    4 ساعة

    قسم بالله المرور مو جالسين يسوون شيء لا متابعه ولا اي حاجه..تفحيط سرعه اتكلوا على ساهر ولا نشوفهم نهائيا..كان فيه مرور سري والان اختفى.

    1
    رد
    نوف
    5 ساعة

    الله ستر

    1
    رد
    علي العسيري
    5 ساعة

    السرعة والانشغال بالجوال من مسببات الحوادث

    2
    رد
    محمود محمد أبوالهوى
    9 ساعة

    الحمد لله قدّر الله ماشاء فعل ، لا إصابات ولله الحمد ، أقول حكمة ( في التأني السلامة وفي العجلة الندامة )

    3
    رد
    Ghadeer
    12 ساعة

    الحمدالله ع سلامتها💔🥺

    2
    رد
    نوف
    13 ساعة

    نسئل الله السلامه والله شي مفجع

    1
    رد


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