بالفيديو.. حادث مروع بسبب التهور والسرعة الجنونية في أبها

وقع، مساء أمس الأربعاء، حادث مروري بسبب التهور والسرعة الزائدة، في مدينة أبها على طريق الملك فهد باتجاه خميس مشيط قبل كوبري المطار عند أحد المقاهي الشهيرة بمدينة أبها.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ”المواطن“، أن الحادث لم يخلف أي وفيات ولله الحمد سوى إصابات بسيطة.
يذكر أن مرور محافظة جدة أعلن في وقت سابق، ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.
ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.
ان شاءالله يقوم ب السلامه و اذا في احد توفى الله يرحمه
قسم بالله المرور مو جالسين يسوون شيء لا متابعه ولا اي حاجه..تفحيط سرعه اتكلوا على ساهر ولا نشوفهم نهائيا..كان فيه مرور سري والان اختفى.
الله ستر
السرعة والانشغال بالجوال من مسببات الحوادث
الحمد لله قدّر الله ماشاء فعل ، لا إصابات ولله الحمد ، أقول حكمة ( في التأني السلامة وفي العجلة الندامة )
الحمدالله ع سلامتها💔🥺
نسئل الله السلامه والله شي مفجع