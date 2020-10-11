بامعوضة يكشف حقيقة تحريض لوكاس ليما ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشف أحمد بامعوضة المدير التنفيذي السابق بـ الأهلي، تفاصيل صورته التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع اللاعب البرازيلي لوكاس ليما ظهير أيسر الراقي، وسط تعرضه لاتهامات بأنه يُحرض اللاعبين على الهروب من النادي في الظروف الحالية.

رسالة نجم الأهلي السابق لـ بامعوضة كانت السبب

وجاءت هذه الاتهامات ردًا على رسالة الشكر التي أرسلها البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الراقي السابق إلى بامعوضة، وذلك بعد أن فسخ اللاعب البرازيلي عقده مع النادي وانضم إلى بيشكتاش التركي.

وكتب بامعوضة عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد قائلًا: “للتوضيح فقط تلقيت دعوة من اللاعب ليما لحضور حفل عيد ميلاده واعتذرت منه بسبب ظرف الوفاة، وكرر طلبه أكثر من مرة، أما بخصوص موضوع أن اللاعب يهرب أو أحرضه على الهروب، ليما باقٍ في عقده موسمين وأنا ابن الراقي، ومستحيل أضره”.

وأضاف بامعوضة في تغريدته: ” أما بخصوص دي سوزا، بإذن الله بيكون في توضيح قريب جدًا للموضوع”.

مشاكل صعبة مرّ بها الأهلي مؤخرًا

ومرّ الراقي بفترة صعبة خلال الفترة الأخيرة، حيث هدد السوري عمر السومة بالرحيل عن النادي بسبب الظروف الإدارية الصعبة والمشاكل التي أثرت على الفريق الكروي الأول، كما فسخ كل من جوزيف دي سوزا والرأس أخضري دجانيني تفاريس عقديهما مع الراقي ورحلا إلى الدوري التركي.

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