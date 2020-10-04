بانادريكس أقراص مسكن للألم

عندما يشعر أي شخص بأي ألم في جسده فإن دواء بانادريكس أقراص مسكن للألم يعد هو المسكن الملائم لذلك الألم لما له من خصائص فعالة وبدون حدوث أي أضرار جانبية.

بانادريكس أقراص مسكن للألم

من خلال موقع المواطن والذي يوضح لنا بعض المعلومات عن ذلك الدواء وأهميته الطبية ومن ذلك ما يلي:

يعد دواء بانادريكس من الأدوية الأكثر شهرة بين الناس في مقاومة الصداع الذي يحدث في الرأس كما أنه يقلل وبشكل ملحوظ حالات البرد ويحفف من أعراضها وبدون حدوث مضاعفات.

يمكن استخدام هذا الدواء بعد إجراء العمليات الجراحية البسيطة والتي تستدعي أن يتناول المريض مادة مسكنة لعدة أيام.

يمكن تناوله في حال تعرض الشخص لمزيد من الضغوط النفسية والعصبية والتي قد تؤدي بذلك الشخص للتعصب والضيق والدخول في مضاعفات نفسية خطيرة فذلك الدواء في تلك الحالة مناسب جدًا للاسترخاء العضلات وهدوء النفس.

ما هي مكونات دواء بانادريكس أقراص مسكن للألم

يتكون هذا الدواء من بعض المواد الفعالة الهامة ذات الأهمية الكبيرة في عمل المنتج حيث يحتوي على حوالي 500 مليجرام مادة فعالة من الباراستايمول ذات الأهمية الكبيرة وهي المادة الرئيسية في ذلك الدواء.

وتوجد مادة الكافيين وهي نسبة لا بأس بها ولكنها تقدر بأنها نسبة تفوق نسبة مادة الكافيين التي توجد بداخل كوب الشاي أي ما يقارب من حوالي 60 مليجرام.

ووجود مادة فعالة مثل الكافيين فإنها تساعد وبشكل كبير في مساندة ومساعدة المادة الفعالة الرئيسية وهي الباراستايمول على أداء عملها بفاعلية أكثر وهذا ما يظهر قوة ذلك الدواء المسكن.

استخدامات دواء بانادريكس أقراص مسكن للألم

من الممكن أن يتم استخدام هذا الدواء في الحالات التالية وهي:

يعد مسكن قوي وفعال في تسكين الأوجاع التي تصيب الجسم والتي تفشل في تسكينها الكثير من المسكنات الأخرى في تسكينها.

يستخدمه المرضى الذين يعانون وبكثرة من الالتهابات التي تصيب كلًا من الأذن الوسطى وكذلك الأمراض التي تتسبب في مشاكل في البلع.

دائمًا ما يتم وصف ذلك الدواء من قبل الأطباء المتخصصين في علاج الأمراض التي تصيب كلًا من المفاصل والتي تتسبب إذا أهملت في إحداث الأورام وعدم القدرة على الحركة.

عندما يصاب شخص ما بارتفاع حاد في درجة حرارة جسده فإنه بحاجة لدواء يعمل على خفض تلك الدرجة من الحرارة للدرجة الطبيعية التي يحتاجها الجسم وأيضًا بحاجة لمادة مسكنة تخفف عنه الإرهاق والتعب الناتج عن زيادة الحرارة وكل ذلك متوفي في بانادريكس أقراص.

من يعاني من تسوس الأسنان وبخاصة لو أن ذلك التسوس كاشف للعصب فإن الطبيب يكتب للمريض مسكن قوي ليتمكن من تخفيف حدة ذلك الألم ومن تلك المسكنات القوية والفعالة في ذلك دواء بانادريكس.

التهابات الحلق وتورم اللوزة في الفم ينتج عنه صعوبة في التكلم وأيضًا في البلع وهذا يلزمه أن يقوم المريض بشرب المزيد من السوائل الدافئة مع تناوله دواء بانادريكس أقراص من أجل استطاعة المريض على تحمل هذا الألم.

من معالجات الصداع المزمن الذي يتسبب في شلل حركة الجسم بالكامل وذلك من خلال تشتيت تفكير الشخص الذي عنده صداء.

مرضى هشاشة العظام وأيضًا أمرض الروماتيزم وبخاصة كبار السن يعانون من تلك الألآم الموجعة لهذا يتناولون بانادريكس أقراص كأحد المسكنات القوية والتي تعمل بكفاءة.

من يعانون من الاضطرابات العصبية والنفسية يكون بانادريكس مناسب لهم مع الالتزام بالجرعات الصحيحة.

السيدات التي دائمًا ما تعاني من الألآم الخاصة بالطمث يمكنها تناول ذلك الدواء للحد من هذه الأوجاع.

ما هي الجرعة المناسبة من دواء بانادريكس أقراص مسكن للألم

دائمً يجب أن يتم قراءة النشرة الفنية للعبوة ومن خلالها يمكن معرفة الجرعة المناسبة لذلك الدواء وهي كالتالي:

بالنسبة للأشخاص الكبار في السن والبالغين فإنهم يمكنهم أن يتنولوا قرصين لا أكثر كل يوم وذلك بمعدل فرص كل 12 ساعة على أن يتم الدواء على معدة مليئة بالطعام حتى لا يتسبب في مشاكل وأثار جانبية.

بينما الجرعة التي تناسب الأطفال الصغار ولكن يجب بأي حال من الأحوال أن لا يقل سن ذلك الطفل عن ست سنوات ولا يزيد عن 12 سنة وفي تلك الحالة يعطى الطفل معدل نصف قرص من ذلك الدواء كل يوم.

ما هي الآثار الجانبية لدواء بانادريكس أقراص مسكن للألم

أي دواء يتم تناوله بالطريقة الخاطئة والغير صحيحة فإنه يتسبب في ردة فعل قاسية وينتج عنه بعضًا من الأعراض الجانبية ومن تلك الأعراض على هذا الدواء ما يلي:

المرضى الذين يعانون من الحساسية المفرطة تجاه المادة الفعالة في ذلك الدواء قد يتسبب أخذهم لهذا الدواء مضاعفات خطيرة.

من الأعراض التي قد تصيب بعض الاشخاص هو الاحمرار الذي يصيب الجلد مع وجود بقع وبثور صغيرة وفي أماكن مختلفة من الجسم.

أحيانًا قد يشعر الشخص بحدوث ضيق شديد في جهازه التنفسي ووجود نخذه في منطقة الصدر.

من الأعراض الشائعة لمن يتناولون ذلك الدواء هو أن الإفراط من ذلك الدواء المسكن قد يتسبب في تهتك جدار المعدة مسببًا الإصابة بقرحة المعدة.

الرغبة في الترجيع عند تناول هذا الدواء ويكون الأمر شديدًا والرغبة عالية عند بذل أي مجهود.

عدم رغبة الشخص في أن يقوم بتناول أي طعام ويكون النوم صعب وببطء مع وجود الكثير من الأرق.

يمكن أن يشعر الشخص باضطرابات في جهازه الهضمي مسببة له الإمساك والرغبة في دخول الحمام مع كثرة التبول لأن ذلك الدواء مدر للبول بشكل متوسط.

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