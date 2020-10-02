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بايدن يكشف نتيجة فحص كورونا له ولزوجته

بايدن يكشف نتيجة فحص كورونا له ولزوجته

2020/10/02
الساعة 11:06 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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بايدن يكشف نتيجة فحص كورونا له ولزوجته
المواطن - متابعة
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1 أكد على أهمية ارتداء الكمامة:
2 إصابة كورونا وزوجته بكورونا:

أعلن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، أنه وزوجته، جيل بايدن، خضعا لفحص طبي كشف خلوهما من فيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه في موقع “تويتر”: “يسرني أن أعلن أنني وجيل خضعنا لفحوص سلبية خاصة بـCOVID-19. أشكر الجميع على رسائل القلق من قبلكم”.

أكد على أهمية ارتداء الكمامة:

وأضاف بايدن: “آمل في أن يكون ذلك تذكيرًا بضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي”.

وأكد طبيب بايدن، كيفين أوكونور، في بيان منفصل، أن المرشح الرئاسي وزوجته” خضعا لاختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) للكشف عن مرض COVID-19 اليوم وتبين خلوهما من المرض”.

وفي غضون ذلك نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين أن اختبارًا طبيًّا أكد أيضًا الجمعة عدم إصابة المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس، كامالا هاريس، وزوجها.

إصابة كورونا وزوجته بكورونا:

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته، ميلانيا ترامب، أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارة البيت الأبيض أنهما يعانيان من أعراض طفيفة، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية يوم 3 نوفمبر.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أنه يجري عملية تعقّب لمخالطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعدما أظهرت الفحوص إصابتهما بكوفيد-19، وفق متحدّث باسم الرئاسة الأمريكية.

وقال جاد دير، مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن “عملية تعقّب المخالطين جارية وستصدر الإشعارات والتوصيات المناسبة”.


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