بايرن ميونخ يضم دوجلاس كوستا من يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الاثنين عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي دوجلاس كوستا على سبيل الإعارة قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال الحساب الرسمي لفريق بايرن ميونخ عبر “تويتر” عن الصفقة: “مرحبًا بعودتك لنا مرة أخرى، كوستا، نتمنى لك التوفيق”.

دوجلاس كوستا يعود إلى البايرن بعد رحيله بعامين

وكان البرازيلي كوستا لعب مع بايرن ميونخ خلال الفترة من 2015 حتى 2018، ثم انضم إلى يوفنتوس بعد ذلك من 2018 حتى صيف 2020.

وعانى دوجلاس كوستا من عدم اللعب بصورة منتظمة مع فريق يوفنتوس خلال موسم 2019/2020، الذي كان فيه الفريق تحت إشراف المدرب السابق، الإيطالي ماوريسيو ساري.

بايرن ميونخ يفوز بـ 5 ألقاب في عام واحد

وكان بايرن ميونخ تُوج بخمسة ألقاب خلال عام 2020، حيث فاز بالدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي عن موسم 2019/2020.

وحصل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ على جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2019/2020.

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