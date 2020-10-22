بايرن ميونخ يفتتح دوري أبطال أوروبا برباعية في أتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه

افتتح الفريق الكروي الأول بـ بايرن ميونخ الألماني، حملة الدفاع عن لقبه ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بالفوز على فريق أتلتيكو مدريد الإسباني برباعية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة.

الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من الفريق البافاري الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر الفرنسي كينجسلي كومان بالدقيقة التاسعة والعشرين.

وواصل البايرن ضغطه حتى تمكن اللاعب الألماني ليون جورتسيكا من إحراز الهدف الثاني للفريق البافاري بالدقيقة الحادية والأربعين عبر تصويبة قوية، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم البايرن بهدفين نظيفين.

الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني من اللقاء، استمر ضغط الفريق البافاري حتى نجح الفرنسي كورينتين توليسو في إضافة ثالث الأهداف للبايرن بالدقيقة الـ67.

وعند حلول الدقيقة الثانية والسبعين، نجح اللاعب كومان في إضافة ثاني أهدافه والرابع لـ بايرن ميونخ بعد مراوغة أكثر من رائعة في دفاعات نادي أتلتيكو مدريد.

وسيواجه البايرن، في الجولة الثانية بـ دوري أبطال أوروبا، فريق لوكوموتيف موسكو الروسي يوم الثلاثاء المقبل، بينما سيواجه أتلتيكو مدريد فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وكان اللاعب الألماني سيرجي جنابري غاب عن مباراة بايرن ميونخ ضد أتلتيكو مدريد بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.

وأعلن الحساب الرسمي لفريق البايرن عبر “تويتر” في وقت سابق أن سيرجي جنابري أُصيب بـ كورونا بعد أن جاءت نتيجة الفحص إيجابية، كما عزل اللاعب الألماني نفسه في الحجر المنزلي.

يذكر أن جنابري كان خاض أول أمس الثلاثاء آخر حصة تدريبية له مع لاعبي البايرن قبل الدخول في فترة العزل.

إنجازات جنابري مع بايرن ميونخ:

وكان جنابري فاز مع بايرن ميونخ بخمس بطولات خلال 4 أشهر، حيث تُوج بـ الدوري الألماني في مايو وبلقب كأس ألمانيا في يونيو وبلقب دوري أبطال أوروبا في أغسطس ولقب السوبر الأوروبي في سبتمبر، بالإضافة للفوز بلقب السوبر الألماني في أوائل أكتوبر الجاري.

شارك الخبر