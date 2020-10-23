بتوجيه ولي العهد.. انطلاق مهرجان الإبل أول ديسمبر

المواطن - الرياض

أعلن نادي الإبل، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن سينطلق في الأول من ديسمبر بتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال نادي الإبل “بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، سيقام مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التي تنطلق في الأول من ديسمبر”.

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