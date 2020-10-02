بدر بن عبدالمحسن يرثي أمير الكويت: يحسن عزانا في صُباح المحبة

المواطن - الرياض
نظّم الأمير بدر بن عبدالمحسن، قصيدة شعرية يرثي بها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
مرثيه الأمير بدر بن عبدالمحسن في الأمير الراحل صباح الأحمدالصباح pic.twitter.com/hm19Gww0oB
— بدر بن عبدالمحسن (@Badr_bin_) October 2, 2020
وقال الأمير بدر بن عبدالمحسن، في قصيدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”:
يحسن عزاكم ياهلَ العزم والطيب
ويحسن عزانا في صُباح المحبة.
يذكر أن الفقيد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح توفي يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 91 عامًا.
ذات صلة :
99 % من طلاب المدارس الأهلية والعالمية استفادوا من منصة مدرستي
جماهير الأهلي تُطالب الإدارة بضم نجم نصراوي: هذا مطلبنا !
ميلانيا ترامب: لديّ أعراض كورونا خفيفة لكنني بحالة جيدة
مدرب الأهلي يرد على سؤال اقتراب رحيله عن الراقي
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments