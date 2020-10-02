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بدر بن عبدالمحسن يرثي أمير الكويت: يحسن عزانا في صُباح المحبة

بدر بن عبدالمحسن يرثي أمير الكويت: يحسن عزانا في صُباح المحبة

2020/10/02
الساعة 6:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بدر بن عبدالمحسن يرثي أمير الكويت: يحسن عزانا في صُباح المحبة
المواطن - الرياض

نظّم الأمير بدر بن عبدالمحسن، قصيدة شعرية يرثي بها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الأمير بدر بن عبدالمحسن، في قصيدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”:

يحسن عزاكم ياهلَ العزم والطيب

ويحسن عزانا في صُباح المحبة.

يذكر أن الفقيد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح توفي يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 91 عامًا.


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