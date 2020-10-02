بدر بن عبدالمحسن يرثي أمير الكويت: يحسن عزانا في صُباح المحبة

المواطن - الرياض

نظّم الأمير بدر بن عبدالمحسن، قصيدة شعرية يرثي بها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

مرثيه الأمير بدر بن عبدالمحسن في الأمير الراحل صباح الأحمدالصباح pic.twitter.com/hm19Gww0oB — بدر بن عبدالمحسن (@Badr_bin_) October 2, 2020

وقال الأمير بدر بن عبدالمحسن، في قصيدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”:

يحسن عزاكم ياهلَ العزم والطيب

ويحسن عزانا في صُباح المحبة.

يذكر أن الفقيد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح توفي يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 91 عامًا.

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