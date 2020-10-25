برامج ام بي سي 3

تعد قناة أم بي سي 3 من أهم قنوات الكارتون بالنسبة للمشاهدين فهي تقدم العديد من أشهر برامج ام بي سي 3 التي جذبت العديد من المشاهدين من جميع أنحاء العالم.

برامج ام بي سي 3

تعتبر قناة أم بي سي 3 من أفضل قنوات الكارتون التي تهتم بتقديم كل ما هو مناسب لعالم الطفل بشكل عام سواء برامج أو مسلسلات أو قصص أطفال لتضيف الكثير من المعلومات الرائعة إلى الطفل عبر ما تقدمه من محتويات رائعة.

ونظرًا لأهمية قناة أم بي سي 3 بالنسبة للمشاهدين الصغار سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن أشهر برامج ام بي سي 3 القديمة والحديثة بالإضافة إلى أفضل ما قدمته هذه القناة الرائعة من أعمال فنية وغيرها وللتعرف على كل ذلك بإمكانك متابعة السطور التالية.

أهم المعلومات عن قناة أم بي سي 3

تعد قناة أم بي سي 3 من أفضل القنوات لشبكة أم بي سي التابعة للمملكة العربية السعودية والتي تقوم بتقديم العديد من البرامج الكرتونية والأعمال الرائعة التي تجذب العديد من المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي وهي متخصصة في تقديم محتوى الأطفال على مدار 24 ساعة بأعلى جودة وبشكل مجاني.

أسماء جميع برامج أم بي سي 3

قدمت أم بي سي 3 العديد من الأعمال الرائعة التي تخص عالم الطفل بشكل خاص منها البرامج والمسلسلات والأعمال المتنوعة منذ أن تم إطلاقها وبثها عبر الفضائيات ولذلك سنوضح لكم جميع برامج ام بي سي 3 وهي كالتالي:

ملك الديناصورات.

الفتى الألى.

الطاقة المغناطيسية.

فيلترون.

رحلة المخاطر.

خربشات.

راجراكس.

يوميات تشارلي براون.

لولو كاتي.

أولاد اقوياء.

أولاد كبار.

أولاد الجيران.

سامراي جاك.

مغامرات فلاب جاك.

تشاودر.

بن تن.

فريق البطل 108.

دا مستحيل.

مدرسة الامبراطور الجديدة.

ليلو وستيتش.

ضيف البراري.

جاك التنين الخارق.

داندي والسيد ورطه.

إرييل حورية البحر.

علاء الدين.

توم وجيري.

فريق القرود الالي الخارق.

الأصدقاء.

ميغا مان محارب النيت.

لؤي في الفضاء.

اتومك بيتي.

قوة الفريق.

فريق القوة.

فريق النجوم.

تيمو سبريمو.

تيمون وبمبة.

سنوحي.

الأحجار العجيبة.

العالم المفقود.

الدبابة الخضراء.

المومياء.

سباق اوبان الكبير.

سبايدر رايدر.

باتمان.

الفرقة م7.

صائدو الاشباح.

صائدو التنين.

الرجل الخفي.

كريس كولو رادو.

كونغ.

مغامرات جاكي شان.

عالم الفوضة.

المعركة الاخيرة.

فيلمور.

الفسحة.

سلاحف النينجا.

الفتيات الخارقات.

الجاسوسات.

مغامرات مارتن.

أروع جواسيس.

يوغي جي اكس.

يوغي فايف ديز.

فتياة القوة.

مختبر ديكستر.

ماكس ستيل.

المتحولون الابطال.

كونغ فو باندا.

سبونج بوب.

غزو الكائنات البحرية.

إنجكسس.

ابطال كرة الشارع.

كرة قدم المجرات.

الابوين السحريين.

ياكاري.

متمردو حرب النجوم.

سلاغ تيرا.

الفتى استرو.

جنود السيبورغ.

القوة الضاربة.

مزرعة المشاغبين.

بطاريق مدغشقر.

مغامرات نور.

مغامرات دورا.

الأصدقاء الاربعة.

سكوبي دو.

ثانوية الفنون.

السيرة النبوية.

بربقاء يتعلم الهجاء.

قصص الانبياء بالصلصال.

كيت وميم ميم.

زيم الفضائي.

كل ده خيال.

كي بيرد.

سبايدرمان.

الرجل العنكبوت.

اسطورة كورا.

ذا جونسونز.

الذبابة ماجي.

ابطال ليوكو.

ابطال ليوكو المتطورون

سوبر بي.

فان بوي وتشمشم

سونك ايكس.

سوكي فو.

جورج رجل الغابة.

اسطورة طرزان.

إليكترو بوي.

حماس الكورة.

عشق كرة القدم.

جورج الفضولي.

غاي الالي وراستي.

بيلي وماندي.

مشروع زيتا.

كامب لازلو.

غود زيلا.

عائلة.

حكايات جنجر.

هيا ديغو هيا.

الأناكوندا.

بليز والشاحنات العملاقة.

معرض الفن المزيف.

جيمي نيوترون.

جومانجي.

داني الشبحز

مورينيو وفريق المميزين.

نيلويا.

دراغون بوستر.

الكلب الحفار.

التوئم المختلف.

سعيد في وجه التعاسة.

عائلة دافنشي.

عائلة ساترديز.

المدهشون الاربعة.

لوني تونز.

يوميات مدرسية.

لعبة المدرسة.

ليتل برينسيس.

يوميات اندي.

اد ادد وادي.

إندماج الديجيمون.

زاك وكواك.

عصابة الدالتوم.

دينيس وغناشر.

دروع الفضاء.

الكابتن كلارك.

كيك باتاوسكي المغامر

فارس وفادي.

البديل.

مغامرات هارفي

اسطورة الذهب.

صحراء اوسكار.

اوغي والصراصير.

الدعسوقة والقط الأسود.

حمات الأرض.

هالك وفريق القوة الخارق.

القائد بابي.

سكوبي دو اللغز المفقود.

كريبي.

منزل فوستر.

باك مان.

كاسبر الشبح اللطيف.

كونغ فو شاولين.

محاربو الشاولين.

بسبس وبوبي.

كبتين عضلات.

حمات الأحلام.

تيربو فاست.

خروف في المدينة.

إحذر باتمان.

باتمان الجرئة والشجاعة.

الارانب المشاكسة

التنين الازرق.

زعيم المحاربين.

سباقات نسكارا.

دكتور البنطلون العجيب.

بن وعصام.

فريق البط المتحري.

كورج الجبان.

ليلي والقوة الخارقة.

مغامرات عبر الزمن.

ميغاس.

قصص النساء في القرآن.

مبارزة الأبطال.

يوغي دول ماسترز.

بيبي لوني تونز.

دوبي وديزي.

مراهقو التايتنز.

تين تايتنز إنطلقو.

أجنحة الانقاذ.

قصص الانسان في القرآن.

أبطال المروحيات.

بوكي مون.

ميتاجيتس.

روبي جلوم.

اسطورة زورو.

بارني والاصدقاء.

شون اند شيف.

فلة اميرة الامنيات.

قصص الحيوان في القرآن.

غزوات الرسول.

مدرسة النينجا.

غورميتي.

عملية جي كي ار.

تردد قناة أم بي سي 3 لعام 2021

يمكنك مشاهدة أفضل برامج ام بي سي 3 عبر الترددات التالية:

قناة أم بي سي 3 على قمر نايل سات: تردد 11559 v معدل ترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أم بي سي 3 على قمر عرب سات 12284 v 27500 معامل تصحيح 5/6.

تردد القناة على عرب سات بجودة أتش دي هو: 12399 v 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو ¾.

أفضل مسلسلات قناة أم بي سي 3

بعد أن قدمنا برامج ام بي سي 3 سوف نقوم بتقديم أفضل المسلسلات الكرتونية الرائعة والمميزة التي يمكنك الاستمتاع بها عبر القناة ومنها:

مسلسل سبايدر مان الأقوى.

مسلسل أبطال كرة السلة.

مسلسل أسماك الفقاعات.

مسلسل شيمار وشاين.

مسلسل تشيك أند فريندز.

مسلسل دوريات المخالب.

مسلسل روب ذا روبوت.

مسلسل دريم ستريت.

مسلسل راستي نايت.

مسلسل مستر بين.

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