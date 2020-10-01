برشلونة يُقر بالخوف من مواجهة يوفنتوس بـ دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

أسفرت قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021 عن وقوع برشلونة الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي في المجموعة السابعة.

وبعد القرعة حرص جويليرمو آمور مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة على التعليق على مواجهة اليوفي في البطولة الأوروبية فقال: “يوفنتوس منافس شرس ويملك عقلية الفوز وهم واحد من أفضل الأندية بـ العالم، لديهم كريستيانو رونالدو ومدرب طموح مثل أندريا بيرلو، هم يريدون تحقيق شيء جيد في المجموعة”.

نتائج قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2021

وكانت نتائج القرعة جاءت كالتالي: “المجموعة الأولى مكونة من بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب، أتلتيكو مدريد الإسباني، سالزبورغ النمساوي، لوكوموتيف موسكو الروسي”.

المجموعة الثانية مكونة من ريال مدريد الإسباني شاختار دونيتسك الأوكراني، إنتر ميلان الإيطالي، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

المجموعة الثالثة مكونة من بورتو البرتغالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني وأوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

المجموعة الرابعة مكونة من ليفربول الإنجليزي وأياكس الهولندي وأتالانتا الإيطالي وفريق مييتلاند الدنماركي.

المجموعة الخامسة مكونة من إشبيلية الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وكراسنودار الروسي ورين الفرنسي.

أما المجموعة السادسة فمكونة من زينيت سان بطرسبرج الروسي وبوروسيا دورتموند الألماني ولاتسيو الإيطالي وكلوب بروج البلجيكي.

صدام منتظر بين ميسي ورونالدو بالمجموعة السابعة

أما المجموعة السابعة فمكونة من يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني ودينامو كييف الأوكراني وفريق فيرينكفاروس المجري.

وجاءت المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا مكونة من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ولايبزيج الألماني وإسطنبول باشاكشهير التركي.

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