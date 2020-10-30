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برنامج تدريبي لمنسوبي الموارد البشرية في مستشفى الإمام الفيصل
بهدف توعية جميع شرائح المجتمع ونشر ثقافة التوعية الصحية

برنامج تدريبي لمنسوبي الموارد البشرية في مستشفى الإمام الفيصل

2020/10/30
الساعة 11:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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برنامج تدريبي لمنسوبي الموارد البشرية في مستشفى الإمام الفيصل
المواطن - حسن عسيري - الرياض

انطلقت مبادرة مهارات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، التي تستهدف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وذلك انطلاقًا من توصيات المجلس التشاوري للمرضى وأسرهم للرعاية المتكاملة، التابع للتجمع الصحي الأول بمنطقة الوسطى، بتوعية جميع شرائح المجتمع ونشر ثقافة التوعية الصحية.

وقدم الطاقم الطبي لمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بمدينة الرياض، البرنامج التدريبي للمبادرة- عن بعد- عبر برنامج Zoom لمنسوبي وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض، والعاملين بدور الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل الشامل.

وشهد البرنامج حضور المستشار العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور ضيف الله بن حمدان العتيبي عضو المجلس التشاوري للرعاية المتكاملة ومدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور عتيق بن محمد القرني.

واستفاد من حضور البرنامج التدريبي قرابة 117 موظفًا من جميع فروع الوزارة، ومن المقرر أن تستمر تلك المبادرة في الانعقاد بشكل شهري طوال العام حتى يتم تغطية جميع الموظفين بالوزارة.


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