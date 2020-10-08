برنامج سكني يتيح إصدار رخص البناء إلكترونيًا

المواطن - واس

أتاح برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان خدمة إصدار رخص البناء الإنشائية إلكترونياً للمستفيدين من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية لخيار البناء الذاتي على أراضي مخططات سكني، التي أطلقت مؤخراً للمواطنين الراغبين بالبناء على أراضيهم بالاستفادة من مجموعة من التصاميم لنخبة من المكاتب الهندسية.

يأتي ذلك ضمن الخدمات المتنوعة التي يقدمها تطبيق وموقع سكني لتسهيل تملك الأسر السعودية للمسكن الأول بخطوات ميسرة ومباشرة بهدف زيادة نسبة التملّك إلى 70% بحلول 2030 وفق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن إصدار رخص البناء أتيح إلكترونيًا للمستفيدين من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية لمن يملكون أراضٍ سكنية بهدف اختصار الجهد والوقت ضمن إجراءات إلكترونية بالشراكة مع منصة بلدي التابعة لوزارة البلدية والشؤون القروية في إطار تمكين المواطنين من البدء بإجراءات بناء أراضيهم بعد الحصول على تصاميم عصرية مميّزة بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بأكثر من 15 مكتباً للتصاميم المعمارية من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال، ويمكن زيارة صفحة التصاميم الهندسية من خلال زيارة الرابط.

وشهدت خدمة التصاميم الهندسية منذ إطلاقها تفاعلاً وإقبالاً عالياً من الأسر التي تملك الأراضي سواء من مستفيدي برنامج “سكني” أو غيرهم، وذلك للاستفادة من التصاميم المتاحة التي تراعي مختلف الأذواق بأسعار مناسبة، فضلاً عن سهولة إجراءات الحصول عليها عبر الموقع وتطبيق “سكني” للأجهزة الذكية أو عبر مركز “سكني” الشامل في الرياض.

ويُوفر تطبيق سكني للأجهزة الذكيّة العديد من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تلبي تطلعاتهم وتناسب قدراتهم، مثل (معرفة حالة الاستحقاق، واختيار ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وخدمة المستشار العقاري، والحصول على عروض الأسعار للجهات التمويلية المختلفة، وإصدار شهادة ضريبة المسكن الأول) وغيرها من الخدمات، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط.

كما خصص برنامج سكني عدداً من القنوات التفاعلية لخدمة المواطنين يأتي من بينها حساب العناية بالمستفيدين على منصة “تويتر” ([email protected])، للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات حول الخيارات السكنية التي تشمل شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضيَ لبناء منازلهم ذاتياً، إضافة إلى مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090، وخدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة “تحدث معي” على منصة “سكني” الإلكترونية.

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