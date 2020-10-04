برنامج موبو ماركت للتثبيت

بعض الأوقات نحتاج لمتاجر مختلفة عن ما يحتوي عليها هاتفنا لكي نحصل على تطبيقات لا توجد لدى المتاجر التي لدينا برنامج موبو ماركت للتثبيت يمكنك الحصول عليه بكل سهولة من خلال رابط مباشر آخر إصدار بشكل مجاني.

برنامج موبو ماركت للتثبيت

موبو ماركت هو من المتاجر التي أصبح لها شهرة كبيرة وهي تعمل كبديل متجر جوجل بلاي الموجود على الهواتف الذكية يحتوي هذا المتجر على الكثير من التطبيقات التي يمكنك تحميلها على الهاتف والتي من ضمن تلك التطبيقات أشهر الألعاب والتطبيقات التي أصبح لها أهمية واستخدام بشكل كبير خلال الفترة السابقة يعمل هذا المتجر مع جميع الهواتف الذكية والتي تعمل بنظام التشغيل الأندرويد.

متجر موبو ماركت هو متجر يمكن من خلاله الحصول على الكثير من البرامج التي تحتاجها فهو لا يحتوي على عدد كبير من الشروط كمثل التي تفرضها جوجل بلاي في تطبيقاتها هذا المتجر ايضًا لا يقوم بإبطاء الهاتف الخاص بك فهو متجر نظيف وخفيف على الهواتف الذكية كما يمكنك تثبيت هذا المتجر على هاتفك في أي دولة أنت فيها فلا يوجد مكان محدد لا يمكن تثبيت المتجر فيه بل يسمح للجميع بذلك.

كما أن متجر جوجل بلاي من المتاجر التي يوجد بها بعض التطبيقات والتي من أجل استخدامها يجب عليك الدفع لها رسوم لتثبيت التطبيق على هاتفك هذا الأمر يخلو منه متجر موبو ماركت فجميع التطبيقات والبرامج التي عليه هي مجانية الاستخدام ولا يتم دفع لها أي رسوم حتى أن المتجر نفسه مجاني الاستخدام ولا تقوم بدفع رسوم لكي تحصل عليه كمثل متاجر أخرى مختلفة.

مميزات موبو ماركت

عند قيامك بتحميل برنامج موبو ماركت للتثبيت سوف تتعرف على المميزات الخاصة به والتي نوضحها من خلال موقع المواطن وهي:

هذا المتجر يحتوي على الكثير من التطبيقات المختلفة في الخدمات يوجد تطبيقات خاصة بالأدوات وتطبيقات خاصة بالتواصل تطبيقات خاصة بتحرير الصور وأيضًا الفيديوهات كما يوجد تطبيقات تعليمية والكثير من المجالات المختلفة موجود في هذا المتجر.

الكثير من محب للألعاب وقد يكون سبب تنزيلنا لمتجر جديد هو الرغبة في الحصول على لعبة محددة هذا المتجر يوفر الكثير من أنواع الألعاب المختلفة والتي تختلف بأصنافها الكثيرة.

يوجد بعض التطبيقات تجدها غير متاحة على متجر جوجل بلاي ولكن تلك الألعاب سوف تجدها متاحة على متجر موبو ماركت.

هذا المتجر لا يوجد بها أي فيروسات قد تضر الهاتف الخاص بك لذا فهو آمن على جميع أنواع الهواتف.

لن يؤثر هذا المتجر على تقنية هاتفك الذكي ولن يؤثر سلبيًا عليه فهو ذو حجم صغير ولا يثقل على الهاتف.

بعض التطبيقات المتاجر نعاني منها بسبب صعوبة التعامل معه ولكن ما يميز هذا المتجر أنه سهل التعامل معه ولديه وجه سهلة ويمكن الحصول من خلاله على التطبيقات بشكل سهل وسريع.

استخدام موبو ماركت

برنامج موبو ماركت للتثبيت من المتاجر التي يتم استخدامها على هواتفنا الذكية من أجل الحصول على تطبيقات فهي تعمل كبديل متاجر الهواتف المختلفة لكن متجر موبو يعمل كبديل للمتجر الخاص بهواتف الاندرويد وهو جوجل بلاي بمجرد فتح متجر موبو ماركت سوف تجد الصفحة الرئيسية له وتحتوي على الكثير من المجموعات المختلفة والتي من خلالها يمكنك اختيار المجموعة التي ترغب في تحميل تطبيق منها وكل ما عليك فعله هو اختيار التطبيق والضغط على كلمة تحميل بكل سهولة.

يوجد الكثير من المجموعات التي سوف تجدها تظهر لك اقتراحات في الصفحة الرئيسية منها:

استكشاف

من خلال تلك المجموعة سوف تحصل على الكثير من مختلف التطبيقات في مختلف المجالات والتي يسمح لك بتحميلها سواء كان هذا التطبيق عن الدين أو عن الألعاب الرياضية أو الألعاب الصباحية كما أنه سوف تجد تطبيقات عن الطبخ وأنظمة الرجيم المختلفة التي يمكنك متابعتها عن طريق تطبيق وتطبيقات خاصة بالموسيقى وتطبيقات خاصة بالفيديوهات.

كل تلك الأنواع من التطبيقات يمكنك تحميلها جميعها في مرة واحدة وذلك من خلال الضغط على زر تحميل الكل كما يمكنك اختيار تطبيقات محددة منها وتحميلها هي فقط.

ألعاب

من خلال تلك المجموعة سوف تحصل على مجموعة من الألعاب المختلفة وسوف تجد الألعاب التي تفضلها بالتأكيد في تلك المجموعة فأولًا سوف يظهر لك هي الألعاب التي تم تحميلها بكثرة فستكون الألعاب الأكثر تحميلاً في مقدمة المجموعة وبعد ذلك سوف تجد الألعاب التي أصبح لها شهرة كبيرة خلال الفترة الحالية وقد يكون أحدي الذي ترغب في تحميله كما أنه يمكنك البحث عن اللعبة التي ترغب فيها وبالتأكيد سوف تجدها في تلك المجموعة.

تطبيقات

في هذا المجلد أو المجموعة التي سوف يقوم المتجر بعرضها لك سوف تجد جميع التطبيقات التي لها شهرة في الفترة الأخيرة والتي قام بتحميلها الكثير فسوف يظهر لك التطبيقات بحسب التحميل الأكثر للتطبيقات وبعد ذلك سوف تجد الكثير من التطبيقات المختلفة التي يحتاجها الكثير في وقت ما فسوف تجد التطبيقات الإدارية أيضًا كمثل تطبيقات الأوفيس والورد.

حصري

في ذلك المجلد سوف تجد جميع التطبيقات التي يوفرها متجر موبو ماركت يوفرها أي متجر آخر.

خلفية

أما في هذا المجلد سوف تجد ما يخص الخلفيات لكي تجعل الهاتف أكثر روعة.

تحميل موبو ماركت للهاتف

يمكنك الحصول على برنامج موبو ماركت للتثبيت عن طريق هذا الرابــــط مباشرة والاستمتاع بجميع التطبيقات التي يوفرها المتجر.

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