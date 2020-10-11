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برنامج LIVE STYLE على MBC1.. ينقل واقع الشباب العربي في قالب عصري
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برنامج LIVE STYLE على MBC1.. ينقل واقع الشباب العربي في قالب عصري

2020/10/11
الساعة 2:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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برنامج LIVE STYLE على MBC1.. ينقل واقع الشباب العربي في قالب عصري
المواطن - الرياض

يطل مجموعة من الشبان والشابات من السعودية، مصر، العراق، المغرب ولبنان من خلال البرنامج الجديد “LIVE STYLE” على MBC1، في قالب عصري سريع وحيوي، لنقل واقع الشباب العربي.

ويتناوب ثلاث شابات وثلاثة شبان من مختلف أنحاء العالم العربي، هم سارلين أحمد من السعودية، وعبلة صوفي من المغرب، ولانا داوود من لبنان، مؤيد بغدادي من السعودية، نادر عصام من مصر ومحمد الخليلي من العراق على تقديم الحلقات التي لا تتجاوز مدة كل منها نصف ساعة من الزمن مباشرة الهواء.

تنقل الحلقات واقع الشباب العربي ويومياته، ويناقش مقدمو ومقدمات البرنامج مواضيع مسليّة ومفيدة تدور حول عالم التكنولوجيا، الرياضة، الموضة، الصحّة، السينما، الموسيقى والنجاحات المعاصرة. بالإضافة إلى إجرائهم مقابلات مع شباب يصنعون المستقبل، وتجارب حيّة ومباشرة على الهواء. كل ذلك ضمن فقرات يومية متنوّعة ومسليّة.

يُعرض برنامج “”LIVE STYLE” على MBC1، من الأحد إلى الخميس عند الساعة 07:30 مساءً بتوقيت السعودية.


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