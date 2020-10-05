بروتون لعلاج حرقة المعدة والحموضة

دواء بروتون لعلاج حرقة المعدة والحموضة من الأدوية التي تعمل على تهدئة المعدة من الحموضة يستخدم مع الأشخاص المصابون بمرض ارتجاع المريء حيث يقوم بتهدئة الحموضة وعلاج الارتجاع المرئي للمعدة.

معلومات عن دواء بروتون

دواء بروتون من الأدوية الآمنة عندما يتم استخدامها تحت إشراف طبي ولكن تظهر أعراضها الجانبية مع الاستخدام الخاطئ وسيذكر لنا موقع المواطن الأعراض الجانبية للعلاج ومنهم الأشخاص الممنوعين من استخدامه.

متى يمكن استخدام دواء بروتون لعلاج حرقة المعدة والحموضة

يصف الطبيب علاج بروتون عندما يشكو المريض من الحالات الآتية:

إذا كان المريض يشكو من صعوبة في البلع بسبب زيادة الحموضة لدية وإصابته بمرض ارتجاع المريء فيقوم الطبيب بوصف له هذا الدواء.

كما أن إذا كان المريض يشكو من زيادة الحموضة وأنه يشعر بضيق في التنفس بسبب الحموضة الزائدة في أي وقت هنا يكون المريض مصاب بمرض ارتجاع المريء ويصف الطبيب له دواء بروتون.

كما إذا كان المريض يشعر بحرقة وتعب في المعدة دائمًا مع أي طعام يتناوله فهنا يكون لدية التهاب في المعدة وربما يشخص الطبيب حالته على أنها قرحة في المعدة ويصف الطبيب له دواء بروتون.

يمكن أن يصف الطبيب له علاج بروتون لتهدئة الحرقة التي يشعر بها المريض نتيجة التهاب في جدار المعدة نتيجة تناوله المسكنات بكثرة على معدة فارغة أو في أي وقت فهي تسبب الحرقة.

كما أنه إذا كان بعد الفحص تبين أن المريض لدية أورام في المعدة هنا يشخص الطبيب الحالة على أنها متلازمة زولينجر اليسون ويصف الطبيب دواء بروتون لعلاج هذه الحالة.

ما هي الكمية المناسبة لدواء بروتون لعلاج حرقة المعدة والحموضة حتى لا تسبب في أعراض جانبية

يبدأ سن استخدام دواء بروتون من عمر اثنا عشر عام.

تظهر نتيجة العلاج ويشعر المريض بالتحسن بعد شهر من العلاج.

تختلف الجرعة من مريض لآخر على حسب الحالة المرضية التي يشخصها الطبيب

في حالة تشخيص الطبيب الحالة على أنها ارتجاع مريء يصف الطبيب بروتون لعلاج حرقة المعدة والحموضة فتكون الجرعة اليومية أربعين ملجم أي ما يعادل قرصين أو قرص.

هناك من لا يفضل الكبسولات في هذه الحالة يصف الطبيب حقن تأخذ عن طريق الوريد إذا كان تشخيص الطبيب ارتجاع مرئ وتكون الجرعة اليومية هيأربعين ملجم.

وهناك حالة بعد تشخيص الطبيب لها يتضح أنها التهاب المريء التقرحي هنا يصف الطبيب دواء بروتون لعلاج الحالة حيث يكون الجرعة اليومية لهذه الحالة هي من قرص إلى قرصين أي أربعين جرام.

أما بعد فحص الطبيب للمريض وتبين أنها حالة متلازمة زولينجر اليسون هنا يكون الجرعة مكثفة من علاج بروتون حيث يصف الطبيب بتناول يوميًا مائتان وأربعون ملجم خلال اليوم.

في حالة إذا كان المريض طفل يتم وصف علاج بروتون على حسب وزن الطفل فكل خمسة عشر كيلو يتناول الطفل عشرون ملجم.

أما إذا كان المريض يعاني من فشل في الكلى فتكون الجرعة على حسب ما يرى الطبيب.

يمكن أن يصف الطبيب نوع آخر من دواء الحموضة إذا كان يرى الطبيب ذلك فهذا الدواء لا يتفاعل مع أي دواء للحموضة.

الأشخاص الذي يمنع عنهم تناول دواء بروتون لعلاج الحموضة وحرقة المعدة

هناك أشخاص يمنع الطبيب أن يكتب لهم هذا الدواء في رشتتهم للأسباب الآتية:

إذا كان لدى المريض حساسية من المواد المكونة لدواء بروتون.

إذا ثبت في تشخيص الطبيب أن المريض مصاب بأورام في المعدة فيجب الابتعاد عن هذا الدواء لأنه يهدى الأعراض ويمنع من التشخيص الصحيح.

إذا كان المريض من مرضي الكلى فيجب الابتعاد عن هذا الدواء.

إذا ظهرت الأعراض على المريض بأنه زود من التهاب الجهاز الهضمي وتبين ذلك في إصابة المريض بالإسهال.

هل يوجد آثار جانبية لدواء بروتون لعلاج حرقة المعدة والحموضة

عندما يكون جسم المريض لديه حساسية من المادة الفعالة في هذه الحالة تظهر على المريض بعض الأعراض ومن هذه الأعراض:

يشعر المريض بحالة صداع شديدة نتيجة التحسس من المادة الفعالة للعلاج.

كما أن يبدأ الشخص الذي يتناول بروتون تظهر علية حالة من الهرش وطفح جلدي على جسمه لأن جسم يعطى إنذار بأنه ليس لدية أجسام مضادة لهذه المادة.

تبدأ يدين وقدمين وشفتين ولسان المصاب بالتورم نتيجة تفاعل الجسم مع المادة المكونة للعلاج.

إذا قام المريض بتناول العلاج بدون استشارة الطبيب يتسبب في إصابة المريض بالفشل الكلوي لأن من الممكن أن تكون الجرعة زائدة عن احتياج الجسم لها.

كما أن إذا كان الجسم معرض لارتفاع معدل السكر والضغط من الممكن أن يتسبب المادة الفعالة في ارتفاعهما.

إذا كان الجسم يتحسس من المادة الفعالة لدواء بروتون فإن يبدأ في الشعور بالتعب والإرهاق.

نتيجة للمادة الفعالة تسبب في التأثير على العين بالسلب من حيث أن الرؤية تصبح غير واضحة.

يبدأ الشخص في الإحساس باضطراب في الجهاز الهضمي حيث يمكن أن يصاب بالإمساك أو أن يكون غير قادر على التحكم في البول.

المادة الفعالة عندما يتحسس منها جسم المريض يبدأ في الشعور بعدم التوازن والتقيؤ.

يصاب الشخص المريض بحالة من الاكتئاب ورؤية أشياء لم يراها أحد غيرة.

ممكن أن تسبب الحقن في تجلط الدم.

يصاب الإنسان الذي يتحسس من المادة الفعالة بقصور في الكلى والإصابة بالصفر.

لا ينصح للحامل استخدام علاج بروتون.

وبالنسبة للمرضع يمكن استخدامه تحت إشراف طبي.

كيف يعمل دواء بروتون لعلاج حرقة المعدة والحموضة

الدواء يبدأ مفعوله بعد ثماني ساعات.

الدواء لا يتفاعل مع أي طعام.

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